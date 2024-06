PAMI Mendoza: el libertario Litvinchuk analiza posibles despidos y nuevos nombramientos

Cuando hubo casi un centenar de desvinculaciones de áreas nacionales con sedes en Mendoza (más de 60 despedidos en ANSES, en el INV y otras áreas), el PAMI quedó exactamente con la misma cantidad de personas y sin novedades durante los primeros seis meses de gestión.

Patricio Soloa Vacas Lourdes Arrieta.jpg Soloa y Lourdes, una amistad que envejeció mal.

►TE PUEDE INTERESAR: La leche en polvo que envió Nación a Mendoza ya se vende por Facebook a 2 días de ser entregada

El director saliente dijo haberle pedido a Arrieta, que supuestamente le pedía hacer rodar cabezas, que esperaran al vencimiento de los contratos a finales de junio para no tener que pagar "costo político" de tales salidas. En unos días terminará ese plazo y será Litvinchuk el que tome las decisiones, salvo aquellas que vengan orquestadas desde Buenos Aires. Según supo Diario UNO, hay al menos 18 contratos que vencen y cuyos empleados no tienen certezas respecto a si tendrán trabajo o no.

Los interrogantes pesan sobre algunos nombres propios, como el de la coordinadora médica Laura Domínguez, a quien Soloa Vacas nombró de modo particular cuando hizo su descargo final contra la diputada Arrieta. "Me pidió que la echara, que la volara de su cargo porque ganaba más plata que ella. ¡Pero ella tiene 28 años de carrera en la medicina!", afirmó el escribano acerca de la referente libertaria y su supuesta fijación contra la doctora.

Varios cargos más también deben esperar para saber cómo sigue su futuro. "El de Guaymallén es uno de los que está en la mira", comentan en los pasillos. Es Fernando Martín González Villanueva, que fue nombrado a mediados de abril junto con el titular de otro departamento populoso, Las Heras. En esa comuna está Franco Daniel Ramírez. Sólo ellos están al frente de unidades municipales de la entidad, porque nunca más se nombró a nadie.

Lourdes Arrieta congreso nacional 2024.jpg "Si este es el precio a pagar, vale la pena", dijo Arrieta en sus redes. Asegura que quieren difamarla.

A ambos se los asocia con el sector de Omar De Marchi, que no tiene demasiado vínculo con la joven, a pesar de algún que otro intento de acercamiento. "A ella no le gustó que le impusieran a esos dos directores; pero no le quedó otra", contaron a este medio en aquel momento.

Ahora, Arrieta especula con que después de sancionada la Ley Bases se venga una serie de novedades para la entidad. Ahí se ungiría a nuevos líderes en las comunas -los 15 restantes-, con la diputada como una de las mujeres fuertes para tomar esas decisiones. Si es que no la única que las tome, directamente.

► TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno aspira a que el Senado apruebe la adenda por Portezuelo y el paquete fiscal

El PAMI había empezado a trabajar con otras entidades

Algunos caminos dejó armados la fugaz administración Soloa Vacas. Por ejemplo, se había acordado con la Municipalidad de Capital establecer actividades conjuntas en centros de día y organizar talleres, sobre todo en el área preventiva de la salud. Habían logrado que médicos de PAMI trabajaran en el barrio La Favorita, sumando recurso humano a lo que ya aporta el municipio. Se pudo ver algo de eso en el encuentro que compartió Ulpiano Suarez en su cuenta de "X" el 6 de mayo. Hace poco más de un mes.

ulpiano y soloa pami.jpg Encuentro en Capital entre la administración saliente del PAMI y el intendente Ulpiano Suarez.

Con el ministro de Salud de la provincia, Rodolfo Montero, hubo dos reuniones formales. Se habló de hacer trabajos en conjunto y de ir armando una agenda en común. Sin embargo, hasta donde supo este medio no hubo actos administrativos concretos ni tampoco una firma de convenios entre los dos organismos.

Las auditorías desde Sede Central son otro desafío. Hace quince días hubo una comitiva estudiando el estado de clínicas y de las prestaciones de PAMI. Pidieron resolver cuestiones edilicias en Lavalle y Tunuyán, contaron desde adentro. En algunos casos son aspectos de la prestación de servicios y en otros, elementos faltantes como rampas. De esas auditorías, algunos de los últimos espacios visitados habrían sido la Clínica de Cuyo y centros de salud en General Alvear.

Litvinchuk no respondió la consulta periodística de UNO. Su primer día de trabajo habría sido este lunes, según narraron fuentes internas, quienes también afirmaron que el viernes anterior "pasó" por el organismo junto a su mujer; una práctica que según refieren era habitual en ambos: ir al PAMI juntos en determinadas oportunidades.

Del nuevo director sólo se saben algunas señas generales: que es abogado y viene de Buenos Aires y, según contó la periodista Rosana Villegas meses atrás, trabajó durante dos años en la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Ahora está afincado en Chacras de Coria. Lourdes Arrieta lo eligió para comandar la obra social de los jubilados en la provincia.

► TE PUEDE INTERESAR: Avanzó la causa Enlazados y la fiscalía planea imputar a los dos acusados esta semana