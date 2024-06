Entre arrebatos y presiones, así opera en política el clan de la libertaria Lourdes Arrieta

LOURDES ARRIETA MARTIN MENEM.jpg La diputada Lourdes Arrieta junto a presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Eso le generará en las próximas horas al menos dos denuncias al clan Arrieta: una del diputado Enrique Thomas, titular del bloque del PRO, que la acusó de falsificarle la firma para que figurase como uno de los que avala su lista, y del secretario legislativo, Pablo Priore, cuyo padre ya fallecido también aparece firmando la lista de Arrieta.

De esa cuestionada lista, el apoderado es Martín Arrieta, hermano de la diputada nacional, a quien también ungió como asesor. Es más: le dio el cargo de jefe de despacho. Tal es el poder que la legisladora le dio a su hermano, que ante cualquier consulta periodística, ella directamente pide que se lo consulte a Martín y es él quien decide con qué periodista o medio habla y con cuáles no.

Al parecer, también su padre Tomás ha cobrado injerencia en el armado político de su hija. El despedido Soloa Vacas aseguró que aún antes de asumir, el hombre lo presionó para que nombrara a un veterano de guerra en la delegación local del PAMI.

"Ellos se manejan con una estructura familiar. En la familia se decide quién entra, quién sale, quién se sube y a quién se baja", contó Soloa Vacas en Nihuil al referirse a cómo funciona el clan Arrieta.

Como Milei, Arrieta sólo confía en su hermano

Una de las primeras coincidencias con Javier Milei, que saltan a la vista cuando se analiza cómo se mueve políticamente la diputada Lourdes Arrieta, es que al igual que el Presidente, la legisladora mendocina sólo confía en su hermano Martín.

Lourdes Arrieta y su hermano Martin.jpg La diputada nacional nombró a su hermano Martín como jefe de despacho y es su asesor en el Congreso, además de filtrarle las comunicaciones con periodistas y declaraciones públicas.

No sólo le delega el control de sus apariciones mediáticas, sino que también se apoya en él cuando algo de su armado político comienza a tambalear.

Es más, a juzgar por lo que contó el mismo Soloa Vacas, fue Martín Arrieta quien comenzó a presionarlo a pocos días de ser ungido como delegado del PAMI.

Patricio Soloa Vacas Lourdes Arrieta.jpg El ex delegado del PAMI, Carlos Soloa Vacas, cuando fue designado en el cargo por la diputada Lourdes Arrieta.

Según Soloa Vacas, a sólo 10 días de haber llegado al cargo la diputada Arrieta le exigió aplicar la motosierra con los empleados del PAMI. "Le dije que no podíamos echar por echar, que había gente contratada, tenía que hablar con Recursos Humanos, con la parte de legales para ver en qué situación estaban los contratados. Si los contratos se vencen de acá 2 o 3 meses hay que esperar y no sumamos un costo político, ni un costo económico. No les interesó. Y ahí el hermano me dice, con el mismo dedo que te puse, con el mismo dedo te saco. Si vos no cumplís con lo que te pedimos, estás afuera de PAMI. Eso fue lo que pasó".

Pero esa no fue la única intervención de Martín Arrieta en la creciente carrera política de su hermana. Él es también el apoderado de la lista de avales que la diputada presentó en la Justicia para lograr el sello partidario provisorio de La Libertad Avanza en Mendoza.

A esta altura nadie puede confirmar si lo hizo ex profeso, si alguien le consiguió los datos, si no revisó la lista o si la inexperiencia y los vicios de la política le jugaron una mala pasada. Lo cierto es que ese listado está viciado de errores. Aparecen supuestos adherentes que fallecieron hace tiempo como es el caso de Wilfredo Subirats, quien era inspector del INV, y falleció en febrero pasado. También aparece el padre fallecido del secretariolegislativo, Pablo Priore, quien detectó el caso y ya redacta la denuncia contra el hermano de Arrieta.

Por otro lado, parece haber clonado un listado de afiliados al PRO, ya que figuran diputados provinciales como Enrique Thomas y Sol Salinas. De hecho Thomas, ya anunció que también llevará a Martín Arrieta a la Justicia porque lo acusa de falsificarle la firma y de falsedad ideológica.

"Lo que han hecho es un escándalo. En el listado de avales hay personas muertas, aparezco yo y evidentemente me han falsificado la firma para cumplir con ese requisito" confirmó Thomas.

Por si fuera poco, el ex delegado del PAMI denunció en Radio Nihuil que él fue testigo de que se falsificaron firmas para cumplir con el requisito de los 4.000 avales de la lista que exige la Justicia Electoral.

Tal revuelo político causó la polémcia lista de avales de Arrieta que hasta la vicegobernadora Hebe Casado se mostró preocupada porque el escándalo haya salpicado al PRO y retuiteó la iniciativa de uno de sus allegados para cambiar "de cuajo" la ley de partidos políticos y que las adhesiones se hagan de manera digital y con autenticaciones.

Si las denuncias penales prosperan como anticipan sus denunciantes, Martín Arrieta podría enfrentar serios problemas con la Justicia en breve.

Pero eso no es todo. El secretario legislativo y ex legislador, Pablo Priore aseguró que buscará la remoción de Arrieta. "Vamos a pedir la remoción por inhabilidad moral porque hemos detectado muchísimas irregularidades en la conformación de su partido (La Libertad Avanza Mendoza)", anticipó Priore a Diario UNO.

Es más: este sábado se conoció que quienes enfrentan a Arrieta dentro del partido crearon una web en la que se puede chequear quiénes aparecen inscriptos en la cuestionada lista de avales que la diputada nacional presentó en la Justicia para conseguir el sello partidario.

"Si encontrás tu apellido, nombre y DNI en los listados y no has firmado ninguna ficha, dejanos tus datos", pide la web mendozaconmilei.com.ar junto a un formulario que tiene como fin recabar información para realizar la denuncia en la Justicia Federal.

Como es palpable, la jugada de la diputada generó polvareda hacia adentro y afuera del partido, y podría echar por tierra aquel apoyo del PRO que a nivel nacional respalda a La Libertad Avanza, pero que en Mendoza camina por veredas distintas.

Un padre que respalda la construcción política

Al parecer, Martín Arrieta no es el único integrante del clan que se involucra en la construcción del poder de la diputada. Su padre Tomás, un ex veterano de guerra, también pone el cuerpo a la hora de defender los propósitos de Lourdes.

El ex titular del PAMI lo ubicó como quien lo presionó para que sumara a otro ex veterano al plantel de la obra social de los jubilados.

"La primera presión que tuve antes de asumir era que tenía que sacar a la persona que está encargada de los veteranos de guerra en PAMI, que es la señorita Paula López. Se me exigía que pusiera a un veterano de guerra amigo de ellos. Lo que les propuse era que había que preparar a esa persona. Después consulté con el doctor Eduardo Hernández, que había sido director y es veterano de guerra, y me dijo que no era conveniente, que había otros temas más fundamentales dentro del PAMI. Eso les molestó".

El rol protagónico del padre de Arrieta también quedó al desnudo a mediados de mayo, cuando el dirigente libertario Damián Córdoba lo denunció por amenazas luego de que, según aseguró, Tomás y la madre de Arrieta lo increparan en un café del centro mendocino, luego de que Córdoba presentara objeciones a la famosa lista de avales que Arrieta acaba de ingresar a la Justicia.

En su declaración a la Justicia, Córdoba aseguró que le dijeron: "Te voy a hacer cagar; te voy a matar".

"Después se acercó el hombre (en referencia a Tomás Arrieta). Me decían algo de las redes; se ve que están enojados por lo que yo pongo en mis redes sobre ella. Me reclamaron que ellos hasta me habían dado de comer. ¡Fui una vez a su casa y me convidaron café y bizcochuelo; tampoco es que me dieron de comer!", refirió el dirigente.