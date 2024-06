El ex PAMI echado por Arrieta disparó: "Yo vi cuando falsificaban las firmas para sus avales"

►TE PUEDE INTERESAR: Lourdes Arrieta tiene previsto echar al director del PAMI y reemplazarlo por el libertario David Litvinchuk

arrieta soloa vacas menem.jpg Lourdes Arrieta, Martín Menem y Carlos Soloa Vacas.

Catalogó a Arrieta y su gente como una "runfla de ignorantes"

"Quedan en manos de una runfla de ignorantes", les dijo Carlos Soloa Vacas a los empleados de PAMI después de que se lo echara de su cargo de director. Con esas palabras se refirió a la diputada nacional libertaria Lourdes Arrieta y su familia, que según él son quienes digitan nombramientos nacionales en Mendoza.

Durante su relato, Soloa Vacas contó que a los pocos días de haber asumido en el cargo empezaron las presiones de la familia Arrieta: hermano Martín, padre y madre. "Me dijeron que tenía que sacar a Paula López, encargada de los veteranos de guerra de PAMI y se me exigía que pusiera a un veterano, amigo de ellos", contó.

El papá de Lourdes, Tomás Arrieta, es veterano de Malvinas. Su madre es Liliana Mercado.

"Desde PAMI me sugirieron que no era conveniente el nombramiento del veterano por ahora porque había otras cosas urgentes y eso a ellos les molestó", dijo sobre cómo se dieron los hechos.

El segundo llamado fue a los 10 días de haber asumido. "Se me exigía aplicar la motosierra en PAMI. Sacar a peronistas urgente. Les dije que no podíamos echar por echar porque Legales y RRHH tenían que definirlo, ya que los contratos se vencían dentro de poco", pero no lo entendieron, dijo.

Y llegó la primera amenaza según su relato: "Con el mismo dedo que te puse, con el mismo dedo te saco, me dijo Martín Arrieta. Si no cumplís con lo que te pedimos, estás afuera de PAMI". Y eso pasó.

"Ellos se manejan con una estructura familiar. En la familia se decide quién se sube y quién se baja", dijo.

Entre críticas, el escribano despachó que "esta gente no tiene ni la C de casta porque ni sabe lo que es la política, ni la función pública y carece de dos cosas fundamentales: criterio y sentido común".

Falsificación de avales en La Libertad Avanza

Afiliados al PRO denunciaron no solo públicamente sino también ante la Justicia Federal y el Congreso de la Nación que muchos de ellos y otros tantos fallecidos fueron incorporados a la lista de adhesiones que La Libertad Avanza Mendoza -del sector de Arrieta- presentó ante el juez Pablo Quirós para ser reconocido como partido político.

Los diputados provinciales Enrique Thomas y Sol Salinas figuran en esa lista, en la que juran no haber puesto su firma. También figura, entre otros, el padre de Pablo Priori, ya fallecido.

"Yo vi cuando se falsificaban las firmas en los avales", dio cuenta el escribano, que ante semejante declaración seguramente será citado por la Justicia.

No quiso decir quién las realizó. Aseguró que no se acuerda. Pero sí confirmó que primero se lo pidieron a él y se negó a hacerlo.

"Estaban desesperados por los avales. Me quisieron dar unas fotocopias de DNI para que hiciera las firmas pero dije que no. Yo soy escribano y jamás haría algo contra derecho", dijo.

Sobre cómo sigue esa historia, "la Justicia tendrá que decidirlo", sentenció Soloa Vacas.