Lourdes Arrieta tiene previsto echar al director del PAMI y reemplazarlo por el libertario David Litvinchuk

En el entorno de Carlos Soloa Vacas, que gozó de un efímerísimo banque por parte de la legisladora y su familia, saben que la jugada ya está corriendo. Desde adentro afirman que por estos días le dijo a alguien de confianza que su remoción es muy probable, y así mismo lo piensan sus detractores, que esperan que la olla se destape esta semana o la próxima. Especulan con que se haga al mismo tiempo en que pongan algunos referentes en el PAMI de las comunas, lo que probablemente licuará -pero muy poco- la noticia.

Lourdes Arrieta Patricio Soloa Vacas (1).jpg Soloa y Arrieta abrazados en el medio. Litvinchuk a la derecha.

"Se vendió a quien no debía", dicen de Soloa. "En las bases del organismo son todas cabezas kirchneristas las que hay y él se dejó convencer. Hemos tenido experiencias parecidas en otras provincias", apuntó una persona de confianza de Arrieta. De Litvinchuk dijeron todo lo contrario y remarcaron su labor durante la campaña. "La bancó desde su momento pre-cero, cuando todas eran malas para Lourdes".

"Peticiones amenazantes" de Soloa Vacas

En el entorno de Soloa Vacas dicen que si lo sacan del PAMI, él pondrá a disposición las "peticiones amenazantes" con las que le vienen pidiendo que deje su cargo. En ese sentido, le apunta a todo el círculo de Arrieta, aunque no ha dejado claro si también la está señalando a ella misma en persona. La diputada aseguró a un estrecho colaborador que lo que había con él era un "trato familiar" y que "de buena fe" le pueden haber dicho que no convencía su trabajo. No es lo que dice Soloa. No coinciden en lo de la buena fe.

Desde hace tiempo, Soloa viene advirtiendo que la dirigente le pidió muy tempranamente "aplicar la motosierra" y echar gente del PAMI, supuestamente para poner a los suyos, de acuerdo a lo que contaron sus allegados. Sin embargo, los desencuentros no vienen por un único lado, sino desde varios puntos diferentes, todos asociados al modo de llevar el organismo y, más que nada, en torno a contrataciones o cesantías. En principio la discordia era porque a Soloa no terminaba de cerrarle Marité Cantos, una dirigente de Las Heras que fue cercana a los Arrieta.

Lourdes Arrieta-comisiones.jpg Arrieta tiene el respaldo de los Menem en la Nación.

Después, cuentan que los problemas fueron con lo que sería el único nombramiento que quiso Soloa, el de su contable, Pablo Bodanosky. El problema habría sido que el currículum de Bodanosky llegó a la administración central en Buenos Aires antes de pasar por las manos de Lourdes, lo que habría generado uno de los choques mayúsculos en este malogrado vínculo político, que ya parece cerrado y sólo dependería de cuestiones administrativas.

Precisamente en Buenos Aires es a donde quiso obtener "blindaje" Soloa. Algunas de sus gestiones apuntaron a que su respaldo en la sede central en CABA fuera más fuertes que los embates para marginarlo del cargo, pero nunca hubo un avance que lo dejara fuera del peligro de perder su trabajo. Algunos prestadores fuertes de Mendoza, referentes de clínicas importantes, también habrían hablado por él en Capital Federal, pero aún no se sabe si lograron cubrirlo del todo.

Entre los libertarios locales aseguran que ya está ido y que el elegido para reemplazarlo es Litvinchuk.

