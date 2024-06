Los mendocinos del Congreso, enfrentados antes de la mega sesión de este martes en Diputados

Lo que ocurrió fue que, si bien las dos fuerzas propusieron una reparación de esos fondos (los radicales pidiendo que se cambie por uno nuevo y los peronistas solicitando su extensión por cinco años más); el centenario partido agregó un elemento más a su dictamen y esto terminó siendo decisivo: pidieron que, al mismo tiempo, se exija una planta docente mínima que garantice la escolaridad en días de paro. Un 30% en huelgas de 24 horas, de 50% si son 48 horas y de 75% si excede los cinco días. "Lo hicieron a propósito porque saben que no hay forma de que el PJ se acerque a votar eso", es una de las críticas que sobrevoló.

En esa pelea están insertos los mendocinos: los justicialistas Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro respaldarán las ideas de su partido y -según se espera- Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Julio Cobos harán lo propio con el pedido doble del radicalismo. Los cuatro libertarios (Álvaro Martínez, Facundo Correa Llano, Lourdes Arrieta y Mercedes Llano), ya decidieron abroquelarse en torno al despacho de rechazo que firmaron sus compañeros de banca. Aunque antes que eso van a especular con que la oposición -en parte por sus divisiones- no consiga ni siquiera el quórum para sesionar en las dos convocatorias que hay: una a la mañana y otra por la tarde.

Concretamente, su postura quedó establecida en las palabras de Alejandro Finocchiaro (PRO), quIen preside la comisión de Educación. Pidió no sesionar aún y ponerse a estudiar a fondo el asunto. Aseguró que volver a pagar esto implicaría 1.1 billones de pesos a las arcas del Estado. Los mileistas mendocinos dicen que puede acercarse incluso a 1.4 billones. "Legislamos con irresponsabilidad, no sabiendo cuánto cuestan los proyectos que presentamos", les lanzó a sus colegas. El PRO es el segundo brazo de Milei en la Cámara Baja.

El peronismo necesita a la UCR para dar quórum

Son dos las sesiones especiales que están convocadas y tratarán los tres temas mencionados. El radicalismo pidió la de las 11 de la mañana y sólo incluye jubilaciones. Unión por la Patria solicitó la de las 14, que incluye FONID y universidades. En cuanto al presupuesto de las casas de Estudio hay bastante concordia entre los despachos UxP, UCR y Hacemos Coalición Federal (estos dos últimos presentaron un proyecto en conjunto).

La Libertad Avanza, por su parte, sólo incorporó un dictamen que se acopla a los aumentos que el Ejecutivo ya le prometió a los rectores el lunes pasado: un 270% en los próximos días que contemplaría los aumentos inflacionarios del 2023 y lo que va del 2024.

"El Estado viene cumpliendo con el financiamiento e incluso aumentándolo. Estamos convencidos de que hay que auditar los gastos, establecer parámetros certeros de cómo se financia y evaluar la forma en que se gasta. Básicamente, terminar con los curros y las cajas políticas de las universidades. Que los recursos de todos los argentinos vayan a la educación pública y no para financiar a vivos que usan la educación para hacer política", dijo el diputado Álvaro Martínez, de LLA.

"El aumento ya quedó establecido y acordado. Y en cuanto a FONID, nosotros proponemos basar nuestro rechazo en dos aspectos: el financiero, porque son cifras que no se pueden afrontar sin comprometer el equilibrio de las cuentas; y después el jurídico: jurídicamente es incorrecto pedir que lo abone la Nación, cuando de eso deben hacerse cargo las provincias", aportó el otro diputado oficialista de los mendocinos, Facundo Correa Llano.

Por su parte, el peronista Martín Aveiro mostró su diferencia con este tema: "Claramente lo que hay que hacer es que el financiamiento universitario deje de depender de cómo se despierten los perros del Presidente, de su estado de ánimo. No puede ser una herramienta de negociación para apriete o compra de votos en el Congreso. Que la política, más allá de sus pareceres, no puede quebrar la estructura educativa argentina", apuntó a Diario UNO.

Desde el radicalismo se dedicaron a decir únicamente que la sesión viene con muchos misterios por el momento. "No podemos garantizar que haya quórum y la verdad es que lo vamos a saber recién mañana", contestaron en off ante la consulta de este medio. Para los tres temas el partido llevó sus propios dictámenes, coordinado bajo el liderazgo del cordobés Rodrigo De Loredo en el recinto. "Ya están negociando los rectores, así que nosotros ya no tenemos nada que hacer en ese sentido".

UNCuyo marcha universitaria La marcha universitaria de abril pidiendo por más recursos.

De esa manera, en el peronismo hay miedo de que les pase lo mismo que hace un mes, cuando quisieron tratar movilidad jubilatoria y universidades y les faltaron sólo cinco diputados para llegar al piso mínimo. En ese momento, los radicales que se sumaron fueron 14.

Movilidad jubilatoria

Jubilaciones es el primer tema que se trataría este martes, en la sesión de la mañana. También sobre este tema hay cinco dictámenes diferentes, que fueron oficializados el 15 de mayo pasado en las comisiones de Seguridad Social y Presupuesto. La UCR va junto a Hacemos Coalición Federal, el peronismo por su cuenta y LLA también llega sólo, respaldando un despacho que lo que hace es plantear su conformidad con el sistema vigente: es decir, con las jubilaciones siendo elevadas por el decreto de Milei de hace dos meses.

El radicalismo lo que pide es el empalme del 8%: implica que al 12,5% que consideró el oficialismo para el mes de enero, se le agreguen ocho puntos que igualen el 20,6% que efectivamente marcó el IPC de ese mes. "Nosotros bregamos por una recomposición de las jubilaciones, pero responsable y razonable en función del crecimiento de la economía", dijo Lisandro Nieri, del radicalismo.

"En jubilaciones entendemos que nuestras propuestas son superadoras, porque ponen fin a la nefasta fórmula que estableció el kirchnerismo y que hizo que los jubilados perdieran siempre contra la inflación. Venimos a subsanar eso y además con algo que es fundamental: una propuesta que no es demagógica, sino que el Estado puede cumplir. Y que encima le garantiza al jubilado que no pierda nunca mas contra la inflación", apuntó Martínez, de La Libertad Avanza.

El peronismo, que es el que pidió las sesión especial de la tarde, reunirá a todo su interbloque este lunes a las 18.

