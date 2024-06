Echaron al titular de PAMI Mendoza y nombraron a un libertario cercano a Lourdes Arrieta

Ahora el ex director volvería a la tarea como escribano, la cual dice no haber dejado a pesar de su breve paso de tres meses por el organismo público. A pesar de su malogrado vínculo, asegura que no descarta mantener tareas relacionadas con la política.

Lourdes Arrieta Patricio Soloa Vacas (1).jpg David Litvinchuk (derecha) es el nuevo referente de PAMI.

Desde hace tiempo Soloa venía advirtiendo que la dirigente le pidió muy tempranamente "aplicar la motosierra" y echar gente del PAMI, supuestamente para poner a los suyos, de acuerdo con lo que contaron sus allegados. Sin embargo, los desencuentros no vienen por un único lado, sino desde varios puntos diferentes, todos asociados al modo de llevar el organismo y, más que nada, en torno a contrataciones o cesantías. En principio la discordia era porque a Soloa no terminaba de cerrarle Marité Cantos, una dirigente de Las Heras que fue cercana a los Arrieta.

► TE PUEDE INTERESAR: Diputado del PRO dijo que denunciará al hermano de Lourdes Arrieta por falsificar avales de su lista

Quién es David Litvinchuk

Si hay un arrietista en Mendoza es David Litvinchuk. Diario UNO, que anticipó este recambio hace días, dijo este lunes que de sus 20 publicaciones más recientes en la red social "X", 19 eran alusiones a Arrieta, retuits de algo que ella había dicho antes o evocaciones directas, como cuando se puso un pato de juguete en la cabeza para emular lo que había hecho la libertaria en el Congreso.

"Lo que te banco @lulumicart; la más grande de Mendoza", le había dedicado.

image.png Litvinchuk es cercano a Arrieta.

Se había especulado con que lo que aceleraría los tiempos sería la sesión en Senadores por la Ley Bases. Este lunes se dispuso que la fecha para que se vote en la Cámara Alta, por ahora inamovible, sea la del próximo miércoles 12 de junio.

Una vez que eso ocurra, y habiendo ya pasado mayo, con toda la expectativa que había por el pacto, lo más probable es que se dé una serie de nombramientos. Ahí habrá disposición de nuevos titulares para las agencias departamentales.

En el entorno de Soloa Vacas habían advertido que si lo sacaban del PAMI, pondría a disposición de la opinión pública las "peticiones amenazantes" con las que le venían pidiendo que deje su cargo. En ese sentido, le apuntó a todo el círculo de Arrieta. Habrá que ver si cumple esa promesa. También se espera la posibilidad de que encabece una conferencia de prensa en la mañana de este viernes.

► TE PUEDE INTEREAR: La UNCuyo anticipa la modalidad de ingreso a los colegios secundarios tras el récord de inscriptos