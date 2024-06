Merenderos de Mendoza denunciaron que venden las cajas de leche en polvo que envío la Nación

WhatsApp Image 2024-06-13 at 15.49.29.jpeg Los sachets de leche que entregan los merenderos tienen la inscripción que prohíbe su venta al público.

En las últimas horas proliferaron en grupos y en el sistema de venta de Facebook publicaciones de personas que venden, directamente, palets de leche. Los 12 kilogramos se comercializan a $30.000 y por unidad a $3.000.

"Queremos enviarle un mensaje a las personas que no necesitan la leche. No la vengan a buscar porque hay muchos niños que necesitan un copa de leche y que no la pueden tener si quienes no la necesitan la vienen a buscar", pidieron desde el merendero Niños de Dios.

"Nosotros el miércoles recibimos la leche desde CONIN, dependiendo siempre y cuando la cantidad de niños que teníamos registrados, en nuestro caso eran 747 niños. Pero estamos indignados porque la están vendiendo", explicó, por otra parte, Gabriela Carmona encargada de Los Horneritos.

Además, aseguró que a partir de este jueves, "la vamos a entregar bajo declaración jurada y haremos firmar a cada uno las cajas que le entregamos y vincularemos el número de documento con el del lote entregado. Nos quedan unas 240 cajas de un kilo cada una para repartir".

Las publicaciones en donde se vende la leche que entrega CONIN para los niños

Una aclaración realizada por uno de los responsables del merendero Niños de Dios es que están al tanto de que la leche también se vende presencialmente en los alrededores de los comedores.

Sin embargo, lo que quedó documentado son las publicaciones en las redes sociales. Así publican la leche que entrega CONIN para los niños que la necesitan:

En este caso, en la publicación de una persona que venden packs de 12 leches con la inscripción "prohibida su venta", se observa que esta inscripción ha sido tapada.

afafaf.JPG Una de las tantas publicaciones que se pueden ver en Facebook.

Otro caso también sucedió en un grupo denominado "Barrio Municipal Las Heras", en donde un usuario publicó cada caja de leche a $2.500. La indignación estuvo presente en los comentarios que le pedían que no ocupe la leche que le corresponde a niños que sí lo necesitan.

rqrqr.JPG Un usuario de Facebook vende los sachets de leche a $2.500.

Las publicaciones se cuentan por decenas. Al momento del cierre de esta publicación, basta con introducir en el buscador de Marketplace "cajas de leche", y aparecerán, entre otras de marcas regulares, las de Vidalac con el sello que prohíbe su comercialización.

rrrr.JPG En este caso, el usuario de este Facebook, escondió la inscripción pero se puede ver las líneas que componen el recuadro del sello.

Cómo denunciar a las personas que venden la leche en polvo que distribuye CONIN

Cualquier persona puede denunciar en la fiscalía más cercana la venta ilegal de leche en polvo. También por la página web del Ministerio Público Fiscal.