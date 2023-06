Suarez se diferencia de Schiaretti en su estrategia contra el Banco Central y ya planea otro roll over

banco-central-de-la-republica.jpg El Banco Central, en el centro de la disputa.

La estrategia de Córdoba y la de Mendoza

Córdoba hizo una acción de amparo y le salió bien. Un juez federal de esa provincia, Alejandro Sánchez Freytes, que llegó al Juzgado Número 2 el 27 de enero de este año, validó su reclamo contra el BCRA y permitió que se le pagaran 140 millones de dólares para honrar a sus acreedores externos.

En el medio, desde Buenos Aires intentaron neutralizar la medida, pero sólo sería para más adelante y en torno a la cuestión de fondo. Eso deberá definirlo el máximo tribunal.

Y a esa misma instancia fue a buscar respuestas el mandatario mendocino, aunque de manera más directa y, según consideran en Casa de Gobierno, más correcta u orgánica.

En Mendoza entienden que -por el hecho de que la disposición del BCRA afecta a varias provincias- los supremos resolverán a corto o mediano plazo En Mendoza entienden que -por el hecho de que la disposición del BCRA afecta a varias provincias- los supremos resolverán a corto o mediano plazo

En los despachos del Barrio Cívico ya están los borradores para la acción de inconstitucionalidad que hará la provincia en cuestión de días. Probablemente antes de que termine esta semana postelectoral. Si hay que iniciar una medida cautelar, como hicieron los cordobeses, se hará, pero por ahora la intención es alejarse de esa alternativa.

Rodolfo Suarez Víctor Fayad.jpg

El camino es conocido como "acción declarativa de certeza". Esto es porque el Código Procesal de la Nación, a diferencia del local, no permite acciones de inconstitucionalidad directa remitidos a la Corte. En la práctica es casi lo mismo: la consulta a una instancia judicial competente respecto a si una norma es aplicable, o a si su definición es incorrecta de base y entonces debe dejarse sin efecto. Los dirigentes mendocinos quieren que les contesten lo segundo.

¿Cómo sigue el recorrido después de eso? Como es sabido, no hay tiempo determinado para que Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti brinden una respuesta concreta, pero lo que sí hay es optimismo cerca del Cuarto Piso.

Entienden que, por el hecho de que la disposición del BCRA afecta a varias provincias, los supremos no van a "dormir" su definición y resolverán a corto o mediano plazo. En el interín, sólo queda monitorear esos tiempos y, si fuese necesario, entonces sí ir por la cautelar, según contaron a UNO.

Para Suarez, la postura del PJ "roza el ridículo"

"Si nos dicen que no podemos comprar dólares y que hay que renegociar, pero al mismo tiempo el partido político del Gobierno Nacional no nos autoriza, esta situación entonces roza el ridículo", concluyó Suarez este domingo, cuando lo entrevistaron en Radio Nihuil por las elecciones.

Se refería a que el peronismo mendocino pidió bloquear su intento de reestructurar la deuda pública con tenedores del exterior. Un objetivo al que el oficialismo ya volvió a apuntar días atrás.

Legislatura.jpg ¿Roll over sí o no? El gobernador volvió a pedir que se lo dejen utilizar. El PJ sólo lo ve viable a través del voto de los dos tercios de las cámaras.

En el PJ recuerdan que el pedido de roll over (que no es más que solicitar nueva deuda con otros acreedores para pagar deuda anterior) no fue enviado a la Legislatura de la misma manera que en los años previos, sino que buscó hacerse a través de la Ley de Administración Financiera.

Es que en el Gobierno entienden que esa norma los habilita, pero tanto para el justicialismo como para el fiscal de Estado, Fernando Simón, tal interpretación es errónea. Por eso el tema está "planchado" hasta nuevo aviso. Un nuevo aviso que ya parece haber llegado.

Porque ahora la deuda vuelve a entrar en terreno de debates: a tres meses de que la provincia deba sacar U$S 60 millones de sus arcas (el 19 de septiembre es el vencimiento) el Banco Central le dijo que no podrá acceder más que a 18 millones a cambio oficial. El resto, o lo renegocia -como anticipó el gobernador-, o lo paga de su bolsillo a otro precio, que podría llegar a ser el doble.

Ahí aparecen los planes que diseñaron en el Barrio Cívico. Durante el viaje del sancarlino a la Capital, aprovecharon para mantener encuentros con especialistas en el tema y así avanzar con lo que se conoce como "acción declarativa de certeza", el primer paso para que la Justicia tome en sus manos el reclamo.

Después deberán esperar, pero en Casa de Gobierno se ilusionan con que se tome la misma vía que con el pedido de Córdoba, que, protesta mediante, pudo acceder a sus dólares y pagar los vencimientos.

mercedes derrache.jpg Mercedes Derrache, una de las espadas del PJ en la Legislatura por el tema deuda. Solicitó información de qué números maneja la provincia en dólares.

Que les digan a sus pares en la provincia que nos autoricen a renegociar deuda y no salir a pagar con dólares que nos cuestan el doble. Que tengan sensatez", le dijo el mandatario a sus pares de la oposición. Y cuando le preguntaron si les solicitaría nuevamente el roll over, respondió afirmativamente.

"Pero primero vamos a ir a la Justicia", aclaró.

Qué pasó con lo que pidió Schiaretti desde Córdoba

El gobernador mediterráneo finalmente pudo pagar la deuda horas atrás. Eran 140 millones de dólares en vencimientos que pudo afrontar a pesar del revés que le había dado el BCRA con su resolución.

Sin embargo, y aunque el juez Sánchez Freytes le dio la derecha, desde la Capital pidieron a la Justicia que revocara la medida cautelar con respecto a los próximos vencimientos. Entre julio y diciembre del año que viene debería pagar una cifra idéntica.

De hecho, Córdoba contiene a cerca del 50% de todos los pagos de deuda que harán las provincias durante el año. Se estima que son US$ 537.7 millones, cuando de acuerdo a consultoras privadas, como por ejemplo 1816, que se encargó del tema, son aproximadamente 900 millones los que se les vencerán a todas las jurisdicciones en 2023.

juan schiaretti3.jpg Juan Schiaretti piloteó una tormenta política en los últimos días. En menor medida por su lucha contra el BCRA. Y, sobre todo, por sus coqueteos con Larreta y Juntos por el Cambio. Foto: Facebook Juan Schiaretti

Pero ese no es el único aspecto que llamó la atención de la deuda contraída por la gestión Schiaretti y el perfil que le ha montado a esos pagos.

De acuerdo a manifestaciones de la oposición al mandatario peronista, uno de los aspectos sobresalientes es cómo concentró vencimientos en los primeros años de esta década. Acorde a gráficos que revelaron desde sectores disidentes al schiaretismo, sólo en 2021, la provincia debió abonar casi 1.000 millones de dólares en vencimientos y amortización.

Es decir, un número casi diez veces mayor al que por ejemplo debe afrontar Mendoza en su horizonte 2023. A esa cifra, además, en el ministerio que conduce Víctor Fayad ya le quitaron la mitad, porque el vencimiento de marzo se pagó con las arcas de la provincia.

Si la Justicia no le diera luz verde a los pedidos actuales del Ejecutivo, deberían desembolsar 60% a cambio no oficial. Algo así como unos 5 mil millones de pesos extra, estiman en Hacienda.

