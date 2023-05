Qué respondió el ministro Fayad sobre las críticas por operaciones con los fondos de Portezuelo

-¿Qué motivó al Gobierno a hacer estas operaciones?

-Desde que la Provincia empezó a cobrar el dinero de Portezuelo y lo dejó en un fideicomiso -a cargo de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa)-, todos los fondos estuvieron siempre en el Banco Nación. Después empezaron a suceder distintas cosas. En primer lugar, en 2020 se registró una inflación importante en Estados Unidos, de más del 7%, y entonces nos planteamos qué podíamos hacer para que esos fondos se preservaran un poco mejor; porque obviamente el Nación no da ningún tipo de rentabilidad por los dólares que están depositados ahí.

-Y luego vino el laudo en contra, del presidente Alberto Fernández.

-Después vino el laudo en contra, sí. Con eso, nosotros ya teníamos la certeza de que durante cierto tiempo esos fondos no iban a poder usarse, por lo menos hasta tanto apareciera un proyecto que reemplazara a Portezuelo. Eso nos obligaba a considerar alternativas, y mucho más cuando la situación en el Banco Central empezó a tornarse más y más grave.

Victor Fayad consejo tributario 2.jpg El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, dice que está tranquilo por las operaciones que hizo la provincia con fondos de Portezuelo.

-¿Y quién tomó la decisión de hacer estas inversiones?

-Fue una decisión conjunta. Pusimos sobre la mesa opiniones legales, financieras, técnicas. Había que analizar la factibilidad de hacerlo, la conveniencia, estimar cuándo iban a ser necesarios estos fondos. Y en materia financiera por supuesto que los que opinamos somos los del equipo del Ministerio de Hacienda. Creo, además, que es una decisión que -fuera de las ideologizaciones- todos deberíamos estar defendiendo.

-¿Por qué las medidas no se comunicaron abiertamente ante la opinión pública?

-Estas son operaciones públicas pero no suelen publicarse. No es que cada movimiento del fideicomiso debe ser publicado, por la sencilla razón de que se trata de actos de simple administración y preservación de los fondos. No es que estamos gastándola en algo. El 100% de lo que había sigue estando en cuentas a nombre de la Provincia. Y cualquier libro de finanzas en la primera hoja dice que hay que diversificar: eso hicimos. No se puede tener todos los huevos en la misma canasta. De alguna manera tenemos que actuar sin ideologizar remarcando si se opera o no con un banco norteamericano. Eso es absurdo. Asimismo, el fideicomiso presenta balances trimestrales y está auditado por el Tribunal de Cuentas.

-Recapitulemos. Entonces había inflación en dólares después de la pandemia y...

-Empezó a ser atractivo el activo libre de riesgo por excelencia, que es el bono del Tesoro estadounidense. No existe en el mundo un activo más seguro que ese, y hoy te está rindiendo alrededor de un 4%. Frente al 0% en el Banco Nación, y en una situación como la que atraviesa la Argentina, se tomó la medida -con mucha cautela para no generar ninguna distorsión- de empezar muy de a poco a hacer estos movimientos.

"La primera transacción se hizo hace unos dos meses" "La primera transacción se hizo hace unos dos meses"

-¿En qué fecha se tomó la decisión?

-No es que haya una fecha concreta. Se vino discutiendo durante mucho tiempo conforme sucedían las cosas que vengo mencionando. La primera transacción se hizo hace unos dos meses. Y no se afectó ni al 2% del total de los recursos de Portezuelo (que son, en total, 1023 millones de U$S. Nota del r.), es decir que se operó con unos 20 millones de dólares. Y creemos que hay que seguir haciéndolo, estamos absolutamente tranquilos.

-¿Qué ganancia dejan estos movimientos?

-Esto recién empieza y la verdad es que hoy por hoy no lo tenemos calculado. Sí sabemos que en términos financieros y de seguridad jurídica es una decisión acertada. Todo esto se hace en el marco de la Ley de Administración Financiera, con el objetivo de preservar el valor de los fondos. Con lo cual lo que nunca podríamos hacer es tomar riesgo para conseguir rentabilidad. Por eso a mí no me gusta hablar de rentabilidad a secas, sino de que se está obteniendo la rentabilidad que da hoy el bono más seguro del mundo, que como dije son los bonos del Tesoro estadounidense. Y de más está decir que si la provincia requiere esos fondos, los bonos pueden venderse en minutos para obtener liquidez.

-¿Tienen un destino asignado las ganancias generadas por estas operaciones?

-El principio general es que el accesorio sigue la suerte del principal. Cada activo que obtenga la provincia va a ese destino específico que es el fideicomiso, es decir que va al mismo fin original. No perdamos de foco que una obra que hace dos años salía 1000 hoy puede salir 1200 a causa de la inflación en dólares.

-Y en ese proceso de adquisición de bonos del Tesoro estadounidense, ¿cómo entraron a jugar los agentes de bolsa?

-Obviamente que, si uno está interesado en este tipo de operaciones, debe contactarse con agentes que se dedican a hacerlas. No las puede realizar la provincia sola. Por eso se concretó un llamado a licitación: no creo que exista en el país una provincia que haga llamados a licitación para este tipo de servicios. Intentamos trabajar con varias entidades -una vez más- para diversificar. Porque además ni siquiera el contrato financiero que tenemos con el Banco Nación nos obliga a ubicar todos los fondos ahí. El contrato con el BNA dice explícitamente que en materia de inversiones Mendoza puede hacer lo que considere que es mejor, por la sencilla razón de que un administrador de fondos públicos no puede tener todo el dinero en un único lugar.

-Estos agentes de bolsa, ¿son empresas extranjeras?

-Son empresas locales seleccionadas por un proceso de licitación pública. Sin embargo, el principio de diversificación -y sobre todo el de diversificación de las jurisdicciones- es una norma básica de administración financiera ¿Vos tendrías todos tus ahorros en dólares en un banco que te paga 0% de interés?

-Si fuera dinero mío seguro que no. Pero si fueran fondos del Estado, pensaría mucho antes de hacer cualquier cosa, porque no es plata mía.

-Absolutamente. Nosotros tenemos que administrar los fondos públicos de la mejor manera posible y creemos que ese es un camino. Si tuviéramos una macroeconomía ordenada y la posibilidad de que el Banco Nación nos reconozca cierto tipo de rentabilidad sobre los fondos que están ahí, este movimiento no se hubiera generado. Por lo demás, esto de ideologizar las decisiones financieras y criticar que los fondos no estén en bancos argentinos...a ver: la mitad de los bancos que hay en la Argentina son de capitales extranjeros.

-Okey. Entonces la provincia se contacta con estos agentes financieros para comprar bonos del Tesoro de los EE.UU. ¿Eso es lo único que hicieron los agentes?

-Absolutamente. No hubo transferencias. Son simples intermediaciones. Es como si vos le decís a tu viejo 'andá a depositarme estos fondos al banco'. Esos bonos siguen a nombre de Mendoza.

-Si es tan malo dejar el dinero de Portezuelo quieto, ¿por qué el 98% de los fondos del fideicomiso quedaron sin actividad?

-Porque esta decisión se tomó hace no mucho, después de estos hechos que vengo mencionando: inflación en dólares, laudo en contra, crisis en el Banco Central, tasas positivas en el activo más seguro del mundo. Nos hemos movido con muchísima prudencia porque no se puede alterar una posición de un día para el otro. La verdad, no obstante, es que si no hacemos nada hoy, cuando necesitemos los fondos no nos van a alcanzar. Y de eso nosotros sí somos responsables. Lo cómodo hubiese sido no hacer nada. Pero estamos acá para hacer lo que corresponde.

A continuación, los pliegos del llamado a licitación para trabajar con agentes financieros que menciona Fayad. Datan de enero y marzo de 2022. Es decir que para esa fecha el gobierno provincial ya había optado por realizar estas operaciones y avanzaba en los pasos formales para vehiculizarlas:

-Otra de las cosas que quizá contribuyó a generar algún revuelo es que la retórica del gobierno provincial insistía en que esos dólares permanecían quietos y se estaban depreciando.

-La retórica del gobierno es que los fondos no se han utilizado porque -insisto- nosotros no estamos usando los fondos. Si el BNA nos ofrecía 3% por mantener el dinero ahí, nosotros lo hubiéramos hecho. Son decisiones de administración de activos, no de disposición. Hemos cuidado los activos de los mendocinos.

-El viernes se conoció que el titular de Emesa, Pablo Magistocchi, salía del directorio de IMPSA ¿Tiene algo que ver esa noticia con el inicio de estas operaciones? Después de todo, el fideicomiso de Portezuelo está justamente a cargo de Emesa...

-En absoluto. El ingeniero Magistocchi está abocado a generar proyectos hidroeléctricos para la provincia y la tarea de IMPSA le tomaba tiempo, por lo que él prefirió dedicarse exclusivamente a los proyectos de Emesa.

-¿Cree que después de esta experiencia debería repensarse la forma en que se comunican las operaciones que hace el fideicomiso de Portezuelo del Viento?

-Ahora que ha salido a la luz, podemos tener una estrategia de comunicación más efectiva para que no se generen malentendidos. Pero nosotros estamos absolutamente tranquilos. Lo que nos quitaría tranquilidad es no haber hecho nada. Los balances y las auditorías son permanentes.

La denuncia de Uceda

La diputada nacional Marisa Uceda (PJ) aseguró que el lunes pasado llegó a su estudio un sobre anónimo en el que se afirmaba que parte de los fondos destinados originalmente a la represa Portezuelo del Viento habían sido utilizados para otras inversiones. Ante eso, la legisladora presentó esta semana una denuncia por averiguación de delito. Y a las pocas horas salieron a responderle desde el oficialismo mendocino.

Lo anterior debe interpretarse, además, teniendo en cuenta la gravitación que tiene por estos días la campaña electoral. Pero aun así el tema reviste interés para muchos y, de hecho, marca el pulso de una discusión que subió de tono en las últimas horas.

De acuerdo con la información que publicó Uceda, una parte del dinero de Portezuelo -que permanece en un fideicomiso a cargo de la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa)- se habría movilizado a través de agentes de bolsa, es decir, más allá de las obras relacionadas estrictamente con la represa y otras obras hídricas.

La diputada kirchnerista recalcó que 2 de los 3 agentes de bolsa que el fideicomiso aparentemente utilizó para hacer esas inversiones fueron señalados por el ministro de Economía, Sergio Massa, como posibles responsables de la corrida cambiaria de los últimos días. Se refería a TPCG Valores S.A.U. y Max Capital.

"No acuso a nadie. Pero teniendo esos datos, era indispensable solicitarle a un juez que investigue qué fue lo que pasó. Por eso se trata una denuncia ante la Justicia Federal por averiguación de delito. Hacerla era nuestro deber", justificó Uceda tras la consulta de este diario.

Y amplió: "Después de todo, esto era un fideicomiso con fines específicos. Las inversiones podían hacerse, en todo caso, una vez que se concretara la licitación de la obra"

La diputada estimó que, si existió algún tipo de actividad con los dólares de Portezuelo, esta debe haber quedado registrada en los movimientos bancarios.