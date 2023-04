Ya son 22 los echados o renunciados en Las Heras tras el "plumazo" de Orozco y su cambio de bando

Este lunes se sumaron tres nombres a la bolsa de los barridos por la reestructuración: Omar Coletta, Hugo Orellano y Elio Parés. Este último lleva un apellido que es casi marca registrada para la UCR lasherina. Además de eso, es el hermano de Néstor, el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, y fue -según contó la periodista Rosana Villegas en este diario- el jefe de campaña de Orozco en las cuatro elecciones que ganó: 2015; 2017; 2019 y 2021.

tello orozco bustos.jpg Muchas de las salidas se dieron entre los que siguieron a Fabián Tello.

Nada de eso lo salvó de que lo llamaran al mediodía para decirle que no continuaba en su cargo. "Ni siquiera se lo dijeron en persona", contó un ex colega suyo que sí logró mantener su trabajo. A Coletta también se lo comunicaron horas atrás. Era el encargado de Higiene Sur en el departamento. Por ahora, junto con Orellano fueron los últimos nombres en caer, pero se espera una baja más de alguien que trabajaba para Elio Parés: Sergio Lorenzo.

Lorenzo es titular de Parques, está alineado a Fabián Tello, es afiliado al partido radical y milita desde la adolescencia. A Diario UNO llegó en principio la versión de que ya estaba corrido de su cargo, pero la verdad es que no ha habido ninguna notificación concreta hacia él ni sus allegados. Son nombres de los que Orozco aparentemente quiso prescindir, pero se suman a otros que decidieron abandonarlo por haberse ido con De Marchi. En total, fueron nueve bajas en siete días. "Todo político, nada por cuestiones de gestión", lanzó uno de los que ya no responden al cacique radical.

Los echados, o a los que les pidieron la renuncia

El primero en sufrir su salida, cuando todo era una novedad, fue el el secretario del Concejo Deliberante -y yerno de Julio Cobos- Mauricio Ginestar. Según contaron desde su ámbito, fue el propio Martín Bustos quien le pidió que se alejara. Es decir, el ahora precandidato a intendente de Orozco, pero ya no en el oficialismo, sino por el frente de Omar De Marchi. "Ellos lo quisieron correr, pero eso tenía que pasar a votación de los concejales. Ahí, Ginestar tenía los apoyos para quedarse, pero no quiso romper el bloque", marcaron.

Horacio Rodríguez Larreta Daniel Orozco Martín Bustos Alfredo Cornejo.jpg La foto del adiós. Esta fue la última imagen de Orozco como parte de Cambia Mendoza. Seis días después, dejó la coalición.

Después, en la semana de furia, fueron pidiéndoles la renuncia a José María Villavicencio (Desarrollo Social), Pablo Tijeras (delegación de Uspallata), Romina Ibáñez (vicepresidenta de la UCR de Las Heras), Federico Carrascosa (coordinador de Inspección General; ahora va en la lista de Francisco Lo Presti), Gonzalo Toledo (subdirector de Gobierno) y Eimi Morales (coordinadora de Desarrollo Social, quien publicó un fuerte descargo en sus redes).

Más tarde fue el turno de Renzo Bruno (coordinador de Adultos Mayores), Federico Carrascosa (coordinador de Inspección General y secretario de la Juventud Radical de Las Heras), Gonzalo Toledo y Jésica Minatel. Toledo trabajaba para Janina Ortiz, la pareja del intendente y actual secretaria de Gobierno. Según afirmaron a UNO, era casi su mano derecha, pero se pasó a otro bando. Minatel estaba a cargo del Centro Verde, un polo de reciclaje que se creó durante 2022 en el Parque Industrial de la comuna. Ahora es precandidata a concejala, también junto al "Oso".

Los que renunciaron y el ex Partido Verde que llega

Cuando Orozco decidió irse al frente La Unión Mendocina, hubo varios de sus colaboradores que decidieron no estar. Lo que para muchos fue llamativo fue que incluso entre los que se iban había gente que recién estaba llegando al municipio, o bien debutando en sus funciones nuevas. En primer lugar, fue el caso de Matías Mostaccio; el ex concejal al que se le dio el área de Innovación, que llegó a reemplazar gran parte de lo que "voló" cuando eliminaron las áreas de Tello y compañía.

Orozco dijo en su momento que esos espacios le habían "quedado viejos a la gestión". Se esperaba que hasta ese flamante lugar llegaran funcionarios que habían respondido a Lo Presti en Obras y Servicios Públicos y, según habían filtrado a UNO, otros que estaban bajo el ala de Janina Ortiz. Nada de eso: contrariando toda expectativa, en lugar de haber más gente, directamente se restaron: Mostaccio, del PRO que se quedó en Cambia Mendoza, pegó el portazo y dijo adiós.

Daniel Orozco y Francisco Pancho Lopresti.jpg Francisco Lo Presti (izquierda) también se abrió para competir en la interna radical.

No se fue solo; lo siguió otro "amarillo" que había estado con él en Licencias de Conducir -el lugar que ocupó cuando dejó el Concejo-: Iván Schultz. Y además se fue Claudio Bianchi, que era del área armada para Mostaccio y que nunca terminó de armarse. A ellos se agregó Pablo Bonada, de Libres del Sur, que ya estaba aterrizado en el municipio y no duró prácticamente nada. En ese espacio aguardaban que se oficializara también a Flavia Pascualetti, pero las cosas ocurrieron tan rápido que no alcanzó a tener decreto de nombramiento. Sino era una renuncia más.

Cuando se armó la interna y los nombres puestos fueron los de Lo Presti y Tello, el primero también dio un paso al costado. Además, hubo una ola de pedidos en las redes - de militantes orozquistas- para que se diera su salida.

Ante tanta salida, este lunes pasó desapercibido que Daniel Orozco ya sumó a un nuevo director de Desarrollo Social. Se trata de Carlos Montero, ex militante del Partido Verde -hoy alejado por diferencias con Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto, entre otros-. Montero fue precandidato a concejal de la comuna por aquella fuerza, pero ahora es parte del nuevo equipo que arma el intendente.

Es que, a pesar de que las internas y de la batalla de coaliciones entre Cambia Mendoza y La Unión Mendocina, a la gestión de ocho años del médico aún le quedan entre siete y ocho meses por delante. Debe formalizar a un nuevo equipo para encarar ese desafío, más allá de lo que pase en la arena electoral.

