Por no irse con él, Orozco echó a un director que fue su jefe de campaña en las 4 elecciones que ganó

Pero ahora se conoció que Orozco le pidió la renuncia a tres funcionarios más, entre ellos Elio Parés, ex legislador provincial (hermano de Néstor Parés), que además fue su jefe de campaña en las cuatro elecciones que ganó Orozco. Esto fue en el 2015 cuando llegó a la comuna, en la legislativa del 2021, en el 2019 cuando logró la reelección y la última del 2021.

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo criticó duramente a Orozco: "Estaba empecinado en llevar a su novia como precandidata"

"Me despidió porque no me fui al nuevo frente del intendente. Esto no tiene ningún argumento de mal desempeño, las razones son puramente políticas y así me lo hizo saber el funcionario que me notificó", contó Elio Parés, que hasta el domingo fue el director de Arbolado y Paseos Públicos, y que en la estructura municipal dependía del ex secretario de Obras Públicas, Francisco Lo Presti.

Además de Parés, el intendente también le pidió la renuncia a Omar Coletta, ahora ex director de Higiene Urbana Sur y a Hugo Orellano, director de Guardia Urbana Municipal, que son los preventores de Las Heras.

En 5 días Orozco ya perdió a 9 funcionarios

Hasta ahora, a sólo 5 días de la partida de Orozco del frente oficialista, el jefe comunal ya perdió a 9 funcionarios de su planta de secretarios y directores, por lo que se espera que eso impacte en el desarrollo de su gestión municipal, al menos hasta que el intendente los reemplace.

El primero en renunciar fue el ex secretario de Modernización de Las Heras y referente del PRO en esa comuna, Matías Mostaccio. El funcionario había debutado en ese cargo hace casi dos meses, luego de que el mismo Orozco le pidiera la renuncia a todo su gabinete, presuntamente para calmar la feroz interna, y lo dejara fuera de su equipo a Fabián "Oso" Tello.

Con Mostaccio también se va el nuevo titular de la dirección de licencias de Conducir, Ivan Shulz, que también milita en el PRO.

Daniel Orozco y Francisco Pancho Lopresti.jpg Daniel Orozco con su ex secretario de Obras, Francisco Pancho Lo Presti, que renunció luego de que el intendente abandonara el frente oficialista Cambia Mendoza y se convirtiera en el compañero de fórmula de Omar De Marchi.

Ese mismo viernes también presentó su renuncia, Francisco Pancho Lo Presti, ex secretario de Obras de Las Heras y ahora uno de los dos precandidatos de Cambia Mendoza.

El mismo camino tomó Marcos Gil Dupplesis, que era el director de Innovación y Tecnología de la comuna.

También renunciaron los dirigentes enrolados en Libres del Sur, hasta el jueves socios de Orozco en Cambia Mendoza. Ellos son el director de Desarrollo Social, Pablo Bonada y la subdirectora de Género y Diversidad, Flavia Pasqualetti.

Una comuna en la que brotan precandidatos para el sillón de intendente

El sillón que hasta diciembre ocupa el intendente Daniel Orozco, es uno de los que más se disputará en las próximas elecciones.

Es que lejos de ordenar la tremenda interna que le había surgido puertas adentro de la municipalidad, con su decisión de irse del frente Cambia Mendoza, Orozco pareció encender aún más las ambiciones de quienes pretenden sucederlo.

tello orozco bustos.jpg Orozco junto a su ex secretario de intendencia, Fabián Oso Tello (hoy precandidato a intendente de Cambia Mendoza) y a su ungido precandidato, el presidente del Concejo Deliberante, Martín Bustos.

Él que en principio buscó eliminar la competencia interna en unas PASO, y que su candidato, Martín Bustos fuese el único referente del frente oficialista, ahora tendrá que batallar adentro y afuera del nuevo frente La Unión Mendocina, en donde se enroló desde el jueves pasado.

Martinez Palau y De Marchi.jpg El ex ministro de Transporte de Paco Pérez, Diego Martínez Palau, es también precandidato de La Unión Mendocina, el frente que comanda Omar De Marchi.

Es que allí dentro Bustos deberá validar su candidatura compitiendo con un ex ministro de Paco Pérez, el peronista Diego Martínez Palau que también se sumó al frente demarchista.

Pero además tendrá enfrente a los precandidatos de Cambia Mendoza: Fabián "Oso" Tello, el mismo ex secretario de Obras, Francisco Pancho Lo Presti y Germán Pérez que es el alfil que inscribió Luis Petri en las elecciones.

Por si fuese poco, en la batalla se inscribió el ex intendente lasherino Rubén Miranda, y con él, dentro del frente Elegí, también aparecen la legisladora Adriana Cano, el titular de ANSES, Carlos Gallo y Daniel Urquiza.

Por el Frente de Izquierda Unidad competirán Edgardo Videla y Carlos Dalmacio Capurro y por el Partido Verde Eduardo González Di Pietro.