Cornejo criticó duramente a Orozco: "Estaba empecinado en llevar a su novia como precandidata"

El sancarlino no se quedó ahí. Tenía más críticas para el doctor, que de buenas a primeras salió eyectado del oficialismo y aterrizó junto a Omar De Marchi en una fórmula a gobernador.

Dijo que también había desilusionado a su propio equipo de trabajo y que eso se demostraba en el hecho de que, en las PASO, van a competir dos de sus ex colaboradores: "Tanto Fabián Tello como Francisco Lo Presti fueron sus secretarios y ahora van a ir a internas, pero por Cambia Mendoza", apuntó y aclaró el ex mandatario que intenta volver.

Daniel Orozco-Omar De Marchi.jpg Orozco y De Marchi. La foto con la que dieron a conocer su nueva alianza política.

El enojo del senador se sustenta en hechos que fueron conocidos, pero también en otros que no lo fueron tanto: por ejemplo, que desde el jueves a la noche -el día del portazo orozquista- los militantes del jefe territorial anegaron las redes sociales con un corto pero contundente "operativo clamor". Salieron a machacarle a Cornejo que "no tenía que meter a sus candidatos en la comuna", y que no tenía que haber primarias, sino un avance derecho de Bustos a las generales.

Se llegó a barajar la posibilidad de concentrarse en la plaza Marcos Burgos y hasta marchar al Comité Provincia de Calle Alem. Lo segundo no ocurrió.

Por qué eligió a Hebe Casado

El viernes a la noche, explotó la bomba noticiosa: Hebe Casado sería la precandidata a vicegobernadora de Cornejo. Aunque muchos se la veían venir y estaba entre las "posibles", hubo decepcionados y decepcionadas en Cambia Mendoza. Incluso la propia ex senadora lo dijo en una entrevista concedida a Diario UNO horas después: "Entiendo que para un sector del radicalismo puede ser difícil".

Cornejo lo explicó en términos políticos: manifestó que los vínculos nacionales de Casado le pueden servir mucho a Mendoza. Sobre todo, si su madrina dirigencial, Patricia Bullrich, llega a ser presidenta. De hecho, el senador dijo que los problemas de la provincia dependerán en gran parte de lo que ocurra en la Nación. Que ahí ve la cifra de los próximos años y también de las posibles soluciones. Además, marcó claramente que era una tendida de lazos hacia el PRO. Como se sabe, es estadísticamente más probable que sean ellos, antes que un radical, quienes estén en el poder en los próximos años. Al menos así lo marcan las encuestas actuales.

Cornejo Casado.jpg El slogan para redes de Cornejo es "#hACe", por sus iniciales. En el sector de Casado bromeaban desde hacía rato con que las cuatro letras también contenían las suyas: "#HaCe".

"Ella representa al PRO, que es ese partido aliado. Y muchos de los vínculos nacionales puedo gestionarlos yo, pero también puede hacerlo ella. Los conflictos que tiene nuestra provincia son los que ha generado este mal gobierno", lanzó; dando a entender que la salida a esos conflictos también puede estar por ese lado. Hoy Cornejo tiene buen trato con los dos máximos aspirantes de Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta, que los visitó hace diez días; y la mencionada Bullrich, con quienes construyen desde hace tiempo.

Por último, el ex gobernador dijo que se jugó por Casado, no sólo por sus vasos comunicantes con la Capital Federal, sino también por sus cualidades políticas y hasta humanas. "Ella lo tiene escrito en su cuenta de Twitter: es liberal antes de que estuviese de moda. Eso habla de un sostenimiento; de mantenerse en la misma posición, siempre. El dicho dice que 'Roma no paga traidores'; bueno, Mendoza entonces tiene que pagar coherencia", filosofó el precandidato.

Pero no es sólo esa línea que Hebe supuestamente ha seguido lo que la ubicó en la foto. El sancarlino dijo que, gracias a ella, más mujeres pueden sentirse representadas con la fórmula, y que lo mismo puede ocurrirle a la gente del Sur, ya que ella es de San Rafael. Además, representa algo que gran parte de la sociedad quiere ver, dijo Cornejo: "Es del sector privado. No viene del Estado. Dejó su banca y se volvió a trabajar como médica", eso fue tenido en cuenta, al menos de acuerdo a su palabras.

HEBE CASADO PATRICIA BULLRICH.jpg Buenas migas. Bullrich y Hebe.

Bragagnolo, los peronistas y el posible salto de Suarez a la Casa Rosada

De las tres cosas habló Cornejo en su entrevista de casi media hora con Primeras Voces (Radio Nihuil). Al que le dedicó algunos de esos minutos fue al intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, que este viernes se bajó de la precandidatura e impulsó a Esteban Allasino, su jefe de Gabinete, como posible sucesor. Para el senador nacional, este renunciamiento le conviene a Cambia Mendoza. "Bragagnolo tenía buenos antecedentes; es un estímulo grande lo que pasó", dijo el precandidato.

Cuando le tocó hablar del peronismo, lo hizo en general; sin posarse de modo específico sobre ninguna de las cuatro fórmulas. Aunque la de los intendentes fue la más tocada, porque el ex gobernador dijo que hay justicialistas que "ahora se desprenden de Cristina Kirchner, cuando en realidad son todos 'K'". Le estaba hablando, claramente, a Emir Félix y Roberto Righi, más que nada. Posiblemente también a Matías Stevanato.

"Ahora porque hay elecciones municipales, se hacen los desentendidos del kirchnerismo, porque está mal visto. Pero fijémonos que todo el tiempo están juntos, ellos. Vienen a presentar el tren, ese tren tan criticado, y están todos reunidos. Nada más que antes se peleaban para sacarse la foto con Cristina y Alberto y ahora también se pelean, solo que para no sacarse la foto", ironizó.

Rodolfo Suarez asamblea legislativa serio.jpg Suarez puede volver al ámbito parlamentario (ya fue concejal). O como senador, porque ocuparía el cargo de Cornejo, o como presidente del Senado, si es que llega a ser vice y ganador.

El tramo final de la charla fue a parar otra vez a Balcarce 50, pero no por el vínculo con Nación, sino por la chance de que el gobernador Rodolfo Suarez sea precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. Ese rumor viene circulando cada vez más y fue marcado en al menos dos columnas de diarios nacionales durante el fin de semana. Aunque el líder de la UCR local no lo descartó, pidió cautela.

"Sería buenísimo para Mendoza que eso ocurra, pero también es súper prematuro hablarlo ahora. No es el momento, porque faltan dos meses y hay que seguir armándonos. Se viene una competencia muy brava a nivel nacional; con una tercera fuerza creciendo (Javier Milei) y con un kirchnerismo que no está muerto. Está competitivo, a pesar del desastre social que hizo en la Argentina", analizó.

