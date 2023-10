Siete mil mendocinos deudores de créditos hipotecarios UVA deberán seguir esperando que se trate el proyecto

Es que el proyecto para darles una solución que signifique un alivio en su economía se sancionó en Diputados, pero no prosperó en el Senado. En cambio, los senadores propusieron otra alternativa, por la que se sacó un despacho, pero que, según fuentes del Congreso de la Nación, no tiene buen pronóstico de tratamiento, al menos no es factible que se trate antes de las elecciones generales 2023.

Construcción en Mendoza.jpg Quienes sacaron créditos hipotecarios en UVA en 2017 deben aproximadamente 13 veces el capital que solicitaron, sin los intereses.

Hay quienes propondrán su tratamiento de inmediato, como la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (PJ), pero lo cierto es que la demora de la iniciativa no es fortuita. La realidad es que no hay acuerdo en los fundamentos y los que apoyan el salvataje a los deudores, no tienen los votos.