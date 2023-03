sagasti 2.jpg Anabel Fernández Sagasti durante la marcha que se realizó en Mendoza por el Día de la Mujer.

El kirchnerismo y su vínculo con los temas de género

La expresidenta del PJ local no es ingenua: sabe que en Juntos por el Cambio los temas de género se modulan de otro modo. Especialmente porque dentro de esa fuerza algunos se manifiestan directamente en contra de lo que consideran "puro relato".

Sin embargo, el feminismo es uno de los grandes fenómenos colectivos -sino el más- que se manifestó en toda su magnitud durante el primer cuarto del siglo XXI. Eso significa, amén de un caudal de potenciales votantes, la conquista concreta de espacios de poder y reivindicación, a costa incluso de incomodar a sus detractores.

Por eso, Anabel recalcó que recientemente se aprobó la Ley de Pago de Deuda Previsional, que según ella "implicó el acceso a este derecho para 9 de cada 10 mujeres que no tenían forma de jubilarse, por no contar con los años de aportes necesarios".

Sagasti explicó: “No es que estas mujeres no aportaron porque no estaba en su voluntad aportar al sistema previsional. No aportaron porque sobrevivieron a las diferentes crisis económicas que se dieron en la Argentina (...) ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Los vamos a dejar sin jubilación, sin acceso a derechos?”.

Asimismo, Sagasti recordó que ha presentado otro proyecto para modificar el Régimen de Contratistas de Viñas. En ese caso, la meta es reconocer derechos laborales y seguridad social "a las mujeres que trabajan en las fincas a la par de los hombres".

Ocurre que en esos casos, son los hombres quienes firman el contrato y perciben los aportes, lo que afecta a las esposas a la hora de acceder a una jubilación.

La maternidad, otro eje

La maternidad es otro de los temas que atraviesa las políticas de género; y Sagasti destacó, po ejemplo, su Proyecto de Licencias Especiales que, entre otras cosas amplía el plazo de licencia por maternidad y establece una "licencia de libre disponibilidad", que es "un período de 45 días posteriores a la licencia por embarazo que podría ser gozada tanto por la persona gestante como por el otro progenitor".

Por último, la senadora por Mendoza se refirió al pedido por una "Reforma Judicial Feminista y Federal", que garantice "la igualdad y sobre todo la perspectiva de género en los fallos de los jueces".

En esa dirección, mencionó que ha elaborado una iniciativa para "recusar magistrados que manifiesten judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de género, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, como también en aquellos casos en que hubiera utilizado discursos de odio, o no respetara ni hiciera respetar la ley de identidad de género".

Vale recordar que, esta semana, el Poder Judicial de Mendoza presentó un protocolo para casos de violencia de género en el ámbito laboral, aunque una de sus impulsoras, la miembro de la Suprema Corte María Teresa Day, seguramente se ubica bastante lejos de la postura de Fernández Sagasti.

Las actividades de Cornejo en la semana de la mujer

Por su parte, el precandidato a gobernador por el frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, participó este jueves del encuentro "Mujer + Empleo: oportunidades y desafíos en el mundo laboral", que tuvo lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc de Guaymallén.

Alfredo Cornejo 2222.jpg Alfredo Cornejo, este jueves, en la reunión "Mujer + empleo".

Lo acompañaron Emilce Vega Espinosa, responsable de la Dirección General de Empleo y Capacitación Laboral del Gobierno de Mendoza; el ministro de Economía, Enrique Vaquié; y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul. También asistieron la legisladora nacional Pamela Verasay, la directora de Género y Diversidad de Mendoza, Belén Bobba y la legisladora provincial Giuliana Díaz.

Al abrir el encuentro, Emilce Vega Espinoza comentó: “Mendoza viene haciendo un trabajo real en la igualdad laboral entre hombres y mujeres con acciones concretas como la Ley de paridad de género, que salió en la gestión de Alfredo Cornejo, y con las leyes de Mendoza Activa. En el Programa Enlace, el 65% son mujeres, en el Programa Enlazados ya son 14 mil nuevos puestos registrados gracias a esta herramienta”.

tuit Alfredo Cornejo.jpg

Durante el evento se abordaron importantes temáticas como los índices de empleo en relación a las mujeres, las acciones que lleva adelante la provincia en la materia y se realizó un reconocimiento a mujeres que generan oportunidades laborales a través de los programas provinciales Enlace y Enlazados.

Entre las mendocinas reconocidas estuvieron Verónica Fernández Dupaus de La Melesca Restaurante; Valentina Navarro Canafoglia, Directora de Agricultura del Gobierno de Mendoza; Lorena Meschini, Directora de Economía Social y Asociatividad del Ministerio de Salud, y mujeres que trabajan en ámbitos masculinizados como Gabriela Andrea Sánchez, auxiliar de carnes de la empresa Vea Cencosud.

También fueron distinguidas por su trabajo la Coordinadora de la Oficina de empleo de Guaymallén, Analia López; la Jefa del departamento de gestión de Empleo de la dirección de educación y gestión de empleo Godoy Cruz, Gabriela Fazio; la Coordinadora de empleos de Las Heras, Estefanía Varela; la Coordinadora de la Oficina de Empleo de Ciudad, Flavia Romano; la Coordinadora de la oficina de empleo de Maipú, María Soledad Benegas; la Coordinadora de la Oficina de empleo de Luján de Cuyo, Silvana Garritano y la Coordinadora de la oficina de empleo de Lavalle, Belén Quiroga.

