Pichetto aseguró que la Nación le cedió tierras a los mapuches del Sur para golpear a Rodolfo Suarez

"La pelea con los mapuches la venimos dando desde hace tiempo en el sur patagónico. Pero a mi no me sorprendió el avance sobre Mendoza, primero porque es una provincia opositora e institucionalmente bien gobernada, y bueno le pegan un golpe como este sin decirle buen día, sin consultar ni hablar con el gobernador", interpretó el ex legislador nacional en diálogo con Primeras Voces, de Radio Nihuil.