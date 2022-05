Y no hay quien no coincida con ello. Todos los involucrados reconocen que Pata Mora es un plan estratégico para el desarrollo productivo, no solo de Malargüe, sino de la Provincia, pero lo que falta, claro está, es dinero. ¿De dónde se puede sacar?

En la mente de quienes hoy están en el Gobierno hay dos posibilidades. Una, la ansiada inversión extra que se pueda conseguir presentando Potasio Río Colorado en la feria minera más grande del mundo de la que Suarez participará en junio, en Canadá. Y otra, de los fondos que estaban inicialmente previstos para Portezuelo del Viento.

Estos últimos son 1.023 millones de dólares que según el contrato original pueden destinarse solo para obras hídricas pero, si el presidente Alberto Fernández en su laudo permitiera la ampliación a cualquier tipo de obra que genere desarrollo productivo, el proyecto Pata Mora encajaría a la perfección.

La infraestructura "es la piedra en el camino" para el desarrollo de Potasio Río Colorado

Durante su presentación en el foro de metalmetánica y minería, el gerente general de PRC, Emilio Guiñazú, hizo especial hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura de Pata Mora para que el proyecto minero Potasio Río Colorado sea viable.

"De Barbas Blancas para el Sur, la infraestructura no existe. No hay energía ni comunicación. El primer desafío es ése", dijo ante cientos de empresarios en el hotel Hyatt.

Una de las mejoras necesarias es la de la Ruta Nacional 40. Salvado el conflicto judicial que trabó las obras, en tres meses Vialidad Nacional llamaría a una nueva licitación para retomarlas. Pero las otras mejoras dependen de la Provincia, y es allí donde hay mucha buena voluntad pero pocos recursos.

"Necesitamos que camiones circulen y para eso es necesario que las rutas estén terminadas. Si no resolvemos la infraestructura, el proyecto va a seguir siendo el futuro", advirtió Guiñazú.

Y como para que no queden dudas de cómo Mendoza desaprovechó la riqueza por años, dijo: "De los servicios petroleros no queda nada en Mendoza. Hemos firmado un acuerdo de 400 millones de dólares con YPF (para dos pozos petroleros) pero del trabajo hoy el 90% se va a Neuquén porque Mendoza no tiene infraestructura para alojar a sus empresas en la zona".

vaca muerta neuquen.jpg Vaca Muerta en Neuquén.

Cuáles son las obras necesarias en Pata Mora

El ministro de Infraestructura y Obras Públicas, Mario Isgro, explicó a Diario UNO que son varias las obras que están proyectadas en la zona y para las cuales se necesitan inversiones.

"Pata Mora necesita energía, conectividad (internet) y rutas", dijo quien también participó por algunas horas del foro de metalmecánica y minería. "La ruta provincial 180, que está en buen estado pero es de tierra. La llamada localmente como ruta 20 que en realidad es un cuasi un sendero; y otro camino que han abierto los mineros y que podría ser transformado en una ruta provincial", son los que necesitan la intervención de la Provincia, señaló Isgro.

Pero si ampliamos el mapa de la zona, tenemos 256 kilómetros (105 de los cuales son provinciales) de la RP 189 hasta la mina Potasio Río Colorado; la RP 186, empalmando RP 180 en la mina Ethel, hasta la intersección con la llamada ruta 20, que son otros 320 kilómetros; y desde la RP 180 hasta El Corcovo por ruta 20, que son otros 100 kilómetros y que ni siquiera cuentan con un puesto policial (otro llamado de atención para el Gobierno).

malargüe pata mora.jpg El camino desde Malargüe hasta Pata Mora, al límite con Neuquén. Una localidad clave para el desarrollo de la mina Potasio Río Colorado y del lado mendocino de Vaca Muerta.

Estas obras no solo necesitan dinero sino que además llevarían mucho tiempo de trabajo y es ahí donde entra a jugar la desesperación del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, que entiende que ya se podría ir generando la instalación de estructuras precarias para que empresas mendocinas comenzaran a trabajar en la zona como proveedores mineros y petroleros de Vaca Muerta.

"Las obras son necesarias pero los tiempos se siguen extendiendo. Se podrían poner trailers con generadores de energía y que en 120 días estén las empresas locales trabajando", opina Ojeda.

"Instalemos primero los trailers y después hagamos la ruta. Los tiempos son diferentes. Me desespera ver cómo están desarrollados en Neuquén", lamenta el intendente; pero claro, dicen desde Gobierno es real que podría darse ese paso pero, ¿los privados estarían dispuestos a instalarse si los caminos no están en condiciones? ¿Cuánto más sería el costo para esas empresas si sus camiones tienen que transitar por las rutas tal cual están hoy?

"A disposición está el campamento de Potasio Río Colorado. Ahí se pueden alojar empresas mendocinas", dicen dejando el tema de discusión abierto y sin resolución.

Por lo pronto, la realidad es una de éste lado del límite y otra muy diferente del lado neuquino. "La visión de Mendoza es ambiciosa", decía Guiñazú al presentar PRC el pasado martes. Veremos cuánto de esos sueños y proyectos puede concretarse a corto y mediano plazo.

