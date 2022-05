Promineros se reunieron en un foro para buscar el desarrollo y la capacitación del sector

Entre los asistentes se encontraron también el diputado nacional Omar De Marchi (PRO), los legisladores provinciales Gustavo Cairo, Josefina Canale y María José Sanz; y el ministro de Infraestructura y Obras Públicas de la Provincia, Mario Isgro.

En las afueras del hotel, sobre calle Chile, más de 100 trabajadores de la UOCRA dijeron presente con pancartas y banderas para apoyar el desarrollo de la minería en Mendoza y pedir por la generación de empleo genuino; mientras otros tantos levantaban la bandera de la protección de la ley 7.722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas en los procesos mineros.

uocra a favor de la minería.jpg Trabajadores apoyaron el foro y pidieron por la minería en Mendoza.

Proyecto de ley minero

Julio Totero, presidente de Asinmet y uno de los organizadores del foro, abrió el mismo reafirmando que "sin la minería, la metalurgia sería inviable".

"Debemos pensar lo que debemos hacer y llevarlo a la práctica", expresó respecto del plan de desarrollo de una industria como la minera que, según dijo, "favorece el desarrollo de las demás".

El presidente de la comisión de minería de Adimra, la Asociación de industriales metalúrgicos de la República Argentina, Eduardo Borri, señaló que en materia de maquinaria, "las posibilidades de crecer son exponenciales" si se construyeran más proyectos mineros en el país.

Mientras la empresaria mendocina Antonella Tassarolli agregó que "la minería es clave para el desarrollo de la provincia y de la Argentina". Entre las fortalezas, destacó que "genera impacto directo en la empleabilidad" y advirtió que es necesario "poder exportar".

julio totero foro metalmetánica y minería.jpg El metalúrgico Julio Totero, uno de los impulsores del foro de metalmetánica y minería.

Para que esto último se dé, "la minería sustentable, la educación, la preparación y el cuidado del medio ambiente tienen que ponerse sobre la mesa".

Las cámaras organizadoras del foro, Asinmet, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEm), la UIM y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), acompañadas por los gremios UOCRA, ASIMRA y AOMA, presentaron un proyecto de ley a los diputados provinciales María José Sanz, Gustavo Cairo y Josefina Canale, quienes se comprometieron a acompañarlo en la Legislatura.

"Mendoza tiene uno de los proyectos mineros más grandes de la historia"

El autor de esa frase es Emilio Guiñazú, gerente general de Potasio Río Colorado, quien el mes próximo en Canadá, en la feria minera más importante del mundo, estará lanzando el proyecto mendocino junto al gobernador Rodolfo Suarez en busca de inversores.

Según evaluó, es probable que a fin de año se tenga una short list con posibles inversores para PRC.

"El principal proveedor de potasio es Canadá y los segundos son Rusia y Bielorrusia pero ellos están afectados por la guerra y no sabemos cuánto puede durar. Eso pone el foco nuevamente en Potasio Río Colorado (PRC)", dijo Guiñazú durante el foro.

Según expresó, "la visión de Mendoza es ambiciosa" y será necesario atraer un millón de dólares en inversiones para desarrollar este proyecto de minería. "No tenemos más permitido cometer errores", advirtió recordando que con VALE se tuvo la oportunidad de avanzar con el fin de tener a Brasil como uno de los máximos importadores y el proyecto se paralizó en 2014. "La paralización de VALE es la mayor tragedia en materia económica de la historia de Mendoza", catalogó.

emilio guiñazú potasio rio colorado minería.jpg Emilio Guiñazú dio detalles del proyecto minero Potasio Río Colorado.

"En Mendoza seguimos evaluando a la minería como funcionaba hace 50 años cuando hoy es un sector súper avanzado que permanentemente está innovando", se quedó además el funcionario.

Respecto del proyecto Potasio Río Colorado en sí, explicó que se trata de uno más chico que el original pero que a la vez es grande para los estándares de la Provincia. Que se estima la empleabilidad para entre 1.500 y 2.000 personas en la etapa de construcción y el empleo directo para 300 personas, sin considerar la logística.

En pleno funcionamiento, PRC "representaría el 4,5% del PBG y aumentaría en un 10% el empleo en el sector", dijo.

La piedra en el camino para su desarrollo hoy por hoy es la infraestructura de la zona. Mientras Isgro lo escuchaba atentamente, Guiñazú aseguró que, además de la tarea del ministro provincial de destrabar las obras de la pavimentación de la ruta 40 desde Barbas Blancas hasta Neuquén (se está avanzando con Vialidad nacional en el tema); "la Provincia tiene que hacer lo mismo con las rutas provinciales".

"El potasio no se puede sacar en ferrocarrill así que necesitamos que los camiones circulen y para eso las rutas tienen que estar terminadas", reclamó insistentemente.

"Si no resolvemos el tema de la infraestructura, el proyecto va a seguir siendo el futuro. Y lo mismo pasa con la línea eléctrica", dijo. Además, advirtió que aquel desarrollo se complementa con el de Pata Mora que no tiene infraestructura suficiente para alojar a las empresas en la zona. "De los servicios petroleros no queda nada en Mendoza. Hemos firmado un acuerdo con YPF por 400 millones de dólares y necesitamos desarrollar Pata Mora. Hoy, del trabajo, el 90% se va a Neuquén", lamentó y destacó que el masterplan ya está listo y que es clave para el futuro, no solamente de Malargüe, sino de la Provincia toda.

"La ley 7.722 es la ley de la pobreza y el atraso"

El presidente de la Cámara de empresarios mineros de Mendoza, Raúl Rodríguez, recordó los puntos clave de la ley 9.209 que se sancionó en 2019 y el gobernador Suarez derogó diez días después por la presión popular.

Para Rodríguez, que es abogado especialista en derecho minero, se trataba de una "ley de avanzada que tenía respuestas a las proclamas sociales".

"El artículo 8 proponía crear un portal digital de información público; el artículo 10 obligaba a la Provincina a una auditoría internacional para medir impacto ambiental de todos los proyectos; mientras que el artículo 11 creaba un fondo de compensación para la gestión integral hídrica", explicó.

Ese fondo, que por ejemplo en San Juan no existe y se reclama, sería destinado a inversiones en tecnología de riego, impermeabilización de canales y demás acciones necesarias para el aprovechamiento del agua. "La minería iba a aportar el dinero" para que la Provincia, que está en alto riesgo hídrico, "tenga un 15% más de agua" gracias a estas inversiones.

Rodríguez expresó además que, hoy por hoy, por dentro de la ley 7.722 hay dos proyectos en condiciones de ponerse en marcha: Don Sixto en Malargüe y San Jorge en Las Heras.

Pero lo que es difícil para Mendoza hoy es atraer inversiones debido a la falta de seguridad jurídica, dice el abogado. "Mendoza perdió en lo institucional, perdió credibilidad".

Y dejó un mensaje para quienes consideran a la ley 7.722 como la ley del agua: "La ley 9.209 modernizaba el principio de protección ambiental porque la ley 7.722 no solo no está reglamentada, sino que encima estamos peor en cuanto al cuidado del agua que antes. La ley 7.722 no es la ley del agua, es la ley de la pobreza y el atraso".

Propuesta para la DGE

Durante el foro también se expuso sobre una propuesta que el Insutec (Instituto de Educación Superior) presentará ante la DGE para que se incorpore en la currícula escolar geología y mineralogía.

La propuesta incluye dos pedidos, desarrolló el geólogo Eddy Lavandaio: que se sumen contenidos mínimos sobre el uso de minerales y su importancia y que se den cursos de capacitación a los docentes.

Eddy Lavandaio geologo minería.jpg El geólogo Eddy Lavandaio durante su exposición en el foro de metalmetánica y minería.

