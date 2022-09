Sobre su decisión de abrir las escuelas durante el feriado nacional y que la Administración Pública trabaje con "normalidad", Rodolfo Suarez justificó: "Decidimos apostar al trabajo. Creíamos que no era pertinente parar un país para manifestarse políticamente".

Además, el gobernador de Mendoza recordó que el decreto nacional "salió a las 3 de la mañana y la gente ya tenía programado el día siguiente. Realmente era algo muy apresurado". "Sacamos un comunicado apostando al trabajo", dijo.

Rodolfo Suarez gobernador de Mendoza.jpg El gobernador Rodolfo Suarez fue denunciado por "sedición, asonada, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".

Rodolfo Suarez se presentó ante la Justicia para defenderse de la denuncia por sedición

"Estamos respondiendo un oficio que ha girado la Justicia", aseguró el gobernador de Mendoza en diálogo con radio Nihuil respecto de la información que le pidieron desde el Juzgado Federal Nº3 a raíz de la denuncia por sedición en la que se lo acusa formalmente.

"Son delitos muy grave", dijo respecto de la acusación que pesa en su contra. "Creo que no debe haber una causa por sedición, si es que la ha habido, desde hace muchísimos años", agregó para darle marco a la misma.

Aunque, con seguridad, afirmó que está "firme para defendernos de esta denuncia jurídicamente" y que estima que "no va a prosperar".

"Es una denuncia penal que inquieta a cualquiera", reconoció. "No es algo cómodo más allá de que uno se sienta seguro de que ha actuado a derecho", agregó.

Los discursos de odio y el diálogo roto

"Realmente diferimos mucho con el PJ kirchnerista en Mendoza y con el Gobierno nacional", dijo el gobernador Suarez mientras que, si bien reprochó el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, se alejó de la postura que refiere a que los discursos de odio son los generadores del ataque.

"No es una discusión abstracta general sino sobre hechos concretos", dijo y planteó: "Demos una discusión sobre la reforma Constitución y no un 'no porque no'".

"Por qué no discutimos si tiene que haber elección de medio término o no, si tiene que haber autonomía municipal o no. O si está bien la modificación de la Corte o no", dijo respecto de las dos reformas que pretende instaurar en Mendoza y para las que no tiene el acompañamiento del peronismo.

"El debate público tiene que ser sobre estas cuestiones, no el 'no porque no', no con frases hechas ni con slogans. Ese es el debate que tenemos que lograr no solo en Mendoza, sino también en la Argentina", expresó.

El reclamo de Suarez al PJ para la aprobación de la toma de deuda

"Apuesto permanentemente al diálogo", dijo el gobernador y adelantó la discusión que se viene en la Legislatura provincial: "Ahora me estoy comunicando por dos o tres puntos del presupuesto para obras que necesitamos 2/3 de los votos para que los vecinos no las pierdan".

"Son obras pedidas por el Gobierno nacional como el acueducto Montecomán, la doble vía Rivadavia-Junín y la segunda parte de la Ruta 7", dijo. "Tenemos el ok de la Nación pero necesitamos los 2/3 de los votos", insistió sobre el roll over sin nombrarlo.

"Esperemos que no nos ocurra lo que pasó apenas arrancó mi Gobierno cuando perdimos la obra del GIRSU porque no nos dieron los votos", dijo pasándole la pelota al peronismo mendocino.

Rodolfo Suarez sobre las PASO

Si bien desde el Gobierno nacional, el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la vocera presidencial Gabriela Cerruti negaron que se busque eliminar las PASO, desde Juntos por el Cambio se mantienen en alerta y con mucha desconfianza al respecto.

Consideran que la eliminación de las Primarias en Salta y San Juan puede ser un antecedente y descreen que la idea esté completamente sepultada en Nación.

Respecto de ello, Suarez fue contundente: "No se pueden cambiar las reglas del juego cuando el calendario electoral o la realidad nos indica que ya estamos en proceso electoral".

"Es mala fe", catalogó. "Hay que seguir con las mismas reglas para las elecciones del 2023 y se puede discutir la eliminación de las PASO en el 2024 que no hay elecciones", dijo.