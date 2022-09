El Gobierno responderá este lunes a la denuncia por sedición que le hizo el peronismo

Es que el magistrado envió preguntas específicas - de las que en Casa de Gobierno se anoticiaron durante la última semana- que están orientadas a conocer cómo se manejó la información oficial durante aquel día y aquella madrugada. Sobre todo, cómo fue el funcionamiento del sector sanitario, de la educación, la seguridad y el transporte durante esas 24 horas.

image.png

Además, la consulta pide que se remitan los comunicados públicos que se hayan hecho a través de canales oficiales o medios de comunicación, como así también los mensajes que se hayan tendido en las redes sociales. Ese día, como se recuerda, Suarez confirmó que Mendoza no adheriría al feriado que Fernández impuso casi a las 2 de la mañana, a través del DNU 573.

► TE PUEDE INTERESAR: El radicalismo salió a defender a Suarez tras la denuncia del PJ

Los detalles menos conocidos de la denuncia

En el oficialismo leen la jugada como un ataque relacionado al proyecto de modificar la Suprema Corte, al que la oposición se resiste fervientemente. Sin embargo, la denuncia de la diputada se presentó el mismo viernes 2 de septiembre (el día del "feriado - no feriado" en cuestión). Todavía faltaban cuatro días para que el gobernador anunciase su intento de hacer cambios a la Justicia.

image.png La diputada nacional Marisa Uceda fue quien presentó la denuncia. En el peronismo critican la "actitud de desobediencia" del gobernador.

Aunque en las dependencias judiciales se asentó como "Marisa Uceda y otros", la verdad es que la única denunciante es la diputada nacional del peronismo. Sólo estuvo acompañada por el abogado del PJ Carlos "Charly" Blanco-como ya se ha dicho- y por otro letrado, no tan mencionado, pero que también se desempeña en causas que atañen al partido: Lucas Matar.

Sin embargo, el nombre que sacudió a la política local por estos días fue el de Blanco. Una publicación en un diario de Buenos Aires dio cuenta de que fue pasado a planta permanente del Senado en el último tiempo, antes de que se cerraran los ingresos al Estado. Fue nombrado como Subdirector de relevamiento y Monitoreo de Comisión de implementación del código Procesal penal; un órgano que, según denuncian desde sectores de la oposición, no se reúne desde febrero del 2021.

"Favor bien pagado al abogado que se prestó a hacer la absurda denuncia contra el gobernador por el feriado", fue uno de los mensajes que circularon esta mañana, acompañados por el link al artículo periodístico y una imagen que lo muestra como empleado de planta A-2 en el Senado de la Nación.

image.png Carlos Blanco acompaña al partido desde hace tiempo. Junto a Sagasti presentaron la denuncia contra el pastor Bonarrico e Ibañez a principios de junio.

► TE PUEDE INTERESAR: El análisis de Carlos Hernández: Démosle una oportunidad a la paz social del país

Sagasti avaló la denuncia y la respuesta radical en las redes

Uno de los planteos que el radicalismo hizo en las redes respondiendo a Uceda, fue que es -según marcaron- un avance únicamente del kirchnerismo; aduciendo que no hubo respaldo de otros sectores, ni tampoco de los cuatro intendentes que no son tan cercanos a la figura de Cristina, ni tampoco a la cúpula del PJ encabezada por Anabel Fernández Sagasti. Pero no es todo: también apuntaron a que, por ejemplo, Adolfo Bermejo no sabía de la presentación a pesar de ser su par en la Cámara de Diputados.

"Adolfo sí sabía. Ese fin de semana viajaron porque el sábado estuvo la sesión especial en el Congreso y la denuncia ya había sido asentada. En aquel momento se lo comentaron", fue una de las respuestas que dieron en lo alto del escalafón partidario. De hecho, fue la propia conducción la que dio luz verde para avanzar contra el Gobierno de Rodolfo Suarez.

"Es muy difícil, casi imposible encontrar alguna expresión de un dirigente del PJ apoyando la denuncia al gobernador por el feriado. Tal vez hasta a ellos les resulte insostenible", escribió la presidenta provisional del Senado Natacha Eisenchlas. Como ella, distintos referentes de la UCR salieron a dar sus opiniones y a criticar la decisión que había tomado el peroni

smo.

Victor Ibañez.jpg El ministro Ibañez será el encargado de llevar la respuesta al Juzgado Federal N° 3.

"Consecuentes con su pensamiento: denuncian a los que trabajan. Además, el inentendible decreto 573 obliga a cubrir servicios esenciales", fue otra de las posiciones, en este caso desde el Twitter del presidente del partido, Tadeo García Zalazar. Aseguró también que la resolución de Alberto Fernández fue poco clara y que, por eso, el Gobierno local quedaría eximido de haberla acatado.

A ellos se sumaron otros dirigentes como Luis Petri, la diputada provincial Claudia Najul y el senador Martín Kerchner. En definitiva, casi todo el radicalismo local salió en respaldo de Suarez. Ahora, el gobernador deberá esperar a lo que decida la Justicia, una vez que haya recibido la documentación que le exigió.

► TE PUEDE INTERESAR: Mauricio Macri criticó "el grotesco de la sobreactuación" por el atentado a Cristina Kirchner