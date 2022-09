El radicalismo mendocino salió a defender a Suarez tras la denuncia del PJ

Varios dirigentes mendocinos de la Unión Cívica Radical reaccionaron ante la denuncia del Partido Justicialista contra el Gobierno por no haber adherido al feriado nacional del 3 de septiembre que el presidente Alberto Fernández decretó tras al atentado a Cristina Kirchner del día anterior. Claramente los referentes de la UCR, con su presidente Tadeo García Zalazar a la cabeza, no ahorraron críticas y entre los más vehementes estuvo el ex legislador nacional Luis Petri, quien expresó, en referencia al peronismo: "No pasarán".