Panero, del sector peronista Gesta Justicialista y con aspiraciones de ser candidata a intendenta de la comuna más grande de Mendoza, aclaró que nunca trabajó con Luis Lobos: “No he sido funcionaria municipal nunca en mis varios años trabajando en la gestión pública, donde me he desempeñado esencialmente en la tarea educativa a nivel provincial”.

"Voy a corregir al señor Conte"

Y agregó: “La docencia me ha dado las herramientas necesarias para tener paciencia y dedicación. Voy a corregir al señor Conte, se ha equivocado. Espero que su expresión sea solo desconocimiento y falta de formación política. No me gustaría pensar que esta mentira tenga otra intención. Me apasiona la política, por eso desde hace varios años vengo proponiendo transformar la realidad de los más necesitados, de ahí las fotos que ha visto Conte. Espero que alguna vez nos encontremos en esas barriadas en las que tanto trabajo hace falta”.

Tuit Conte.JPG

La dirigente, que fue directora de la escuela hogar Eva Perón aludió así a una imagen publicada por el presidente del Concejo Deliberante guaymallino en la que se la ve en una zona humilde, con un cartel detrás promocionando precisamente a Luis Lobos.

“Deseo que el intendente Iglesias tenga una buena recuperación y retome la intendencia pronto. Hay muchas cosas importantes por resolver en nuestro departamento. Tras ese objetivo nos ofrecemos a colaborar y poner toda la energía”, añadió Panero.

Además, invitó al radicalismo a debatir tanto sobre el pasado, el presente y el futuro del departamento de Guaymallén, y destacó que desde su espacio político, Gesta Justicialista, están trabajando desde hace un par de años elaborando una propuesta de gobierno para este municipio, “sorteando las chicanas de la pequeña politiquería, para retomar la agenda de los temas que deben ser resueltos para nuestros vecinos y vecinas”.

Ignacio Conte.jpg Ignacio Conte, a cargo de la intendencia de Guaymallén.

Panero no esquivó su filiación y militancia en el justicialismo que tiene varios años, y comentó que en la presentación pública de su precandidatura ha hablado de la necesidad de “dar vuelta la página en el peronismo de Guaymallén, con dirigentes que no hicieron las cosas bien”.

Y sumó: “Nosotros tenemos el coraje y la templanza para militar los valores que deben guiarnos para que la dirigencia política restablezca el necesario vínculo con nuestra comunidad. Ponemos un especial empeño en trabajar para que el peronismo de Guaymallén se reencuentre con sus militantes, con los vecinos, con las organizaciones sociales y con las entidades comerciales y empresarias. Ahí nos encontrarán”.

Por último, también hizo una mención a que recientemente le dirigió una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en ocasión de su visita a Mendoza, en la que también desde su agrupación tuvieron la decisión de mencionar aspectos que “podían sonar incómodos” y que tiene como título “Para qué queremos ser gobierno en el 2023”.

“Valor no nos falta, estamos dispuestos a dar los debates necesarios. Pero, la mentira y otros desaciertos no nos conducirán a lograr los consensos y acuerdos que la ciudadanía hoy reclama” concluyó en clara alusión a la publicación de Conte.

No es la primera polémica que protagoniza el dirigente de la UCR en el corto periodo en qu está cargo de la intendencia. También tuvo un entredicho con el senador provincial, Rafael Moyano, otro peronista -en este caso disidente del oficialismo justicialista- que aspira a ocupar a ser el sucesor de Marcelino Iglesias.

