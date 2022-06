Por el caso de la "mucama ñoqui", parte del PJ le pidió a Sagasti que desafilie a Lobos

La primera de ellas está dirigida a la presidenta del sector, Anabel Fernández Sagasti, a quien la carta le pide que arbitre cuanto antes los medios necesarios para completar el requerimiento.

La segunda está dirigida a una mesa especial que coordina las riendas del peronismo guaymallino, y ambas misivas se acompañaron de otra solicitud formal: en este caso, al abogado que asesora en términos legales al PJ, Carlos Bianco.

A partir de allí, los pedidos pasarán al Tribunal de Disciplina que tiene esa fuerza, y será en ese ámbito que definirán si el ex intendente permanece o no.

"Suspender inmediatamente la afiliaciòn"

"Motiva el pedido la necesidad de acompañar, desde lo institucional, las sentencias dictadas por la Justicia y que son de notorio y público conocimiento", reza el escrito, que además pide realizar "todos los actos necesarios para suspender inmediatamente la afiliación del señor Luis Alberto Lobos".

MOYANO DESAFILIACION LOBOS 2.jpg El senador Moyano es quien había presentado una carta en contra de las autoridades del partido. Ahora, les solicitó desafiliar al exintendente.

El pedido a Anabel y el recuerdo de la "carta bomba"

"Era una decisión pensada hace mucho. Pero tuvimos la prudencia de esperar, porque hasta que uno no está condenado, sigue siendo inocente. Ahora ya fueron distintas instancias las que confirmaron lo dispuesto en la Justicia de Mendoza. Será nuestro Consejo Provincial el que responda a lo que estamos pidiendo, y esperamos que lo haga rápido, como expresé en mi escrito", apuntó Moyano a UNO.

Se refirió a la cúpula partidaria, donde Fernández Sagasti es la presidenta, y los intendentes Matías Stevanato y Martín Aveiro, los vices. Además, en ese círculo funcionan distintas secretarías, donde trabajan la jefa comunal santarrosina Flor Destéfanis, su par de La Paz Fernando Ubieta, y la diputada nacional Liliana Paponet, entre otros.

Sucede que la relación entre Moyano y la conducción de su partido no está en un buen momento. A mediados de abril publicó una carta en la que apuntó que "el sector denominado 'K' no nos representa". Las elecciones que mantuvo el espacio en su comuna no dejaron contento a su sector y se potenciaron por algunas diferencias dentro del bloque legislativo.

Anabel fernández sagasti denuncia bonarrico.jpg Anabel Fernández Sagasti y Carlos Blanco, los dos destinatarios del pedido para desafiliar a Lobos del PJ.

Esa falta de acuerdo se tradujo en distintos choques. Sin ir más lejos, y aunque no trascendió, este martes Moyano fue uno de los que se opusieron a abandonar el recinto (en señal de protesta del PJ por el caso Bonarrico). Según aportó a UNO, manifestó que había que mantenerse en la sesión para debatir los proyectos que se estaban tratando, y recién después, retirarse.

