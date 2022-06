El PJ amenazó con pedir el juicio político a Ibañez y volvió abandonar la sesión en la Legislatura

Pero no es todo, porque además agregaron que, casi, no participarán de debates legislativos hasta que esa situación no cambie. Según sus palabras, sólo comparecerán en ambos recintos en los casos en que se traten temas que consideran "centrales para la sociedad mendocina": apuntaron que son la infraestructura escolar, la situación de OSEP, el conflicto con los anestesiólogos, y las cuestiones relacionadas con seguridad.

Por último, en otro pasaje de la conferencia, prometieron avanzar en la denuncia judicial que fue presentada a finales de mayo y sobre la cual ya trabaja (en conjunto con la que presentó el propio Gobierno) un grupo de letrados coordinados por el fiscal Javier Pascua. Fue él mismo quien vaticinó que en los próximos días continuaría el pedido de pruebas sobre en torno a estas acusaciones.

Victor Ibañez.jpg Ibañez también apuntó contra el pastor. Inició una causa judicial para que se lo investigue por presunto fraude al Estado.

Peronismo y UCR, versiones cruzadas

"El método del Gobierno es esconder a sus ministros", apuntó Lucas Ilardo, en concordancia con algo que ya habían planteado desde esa misma fuerza en la jornada del martes. "No trajeron a Levrino cuando ocurrió la muerte de Florencia Romano, ni a la ministra Nadal cuando aparecieron docentes mal vacunados. Pero ahora han cruzado un límite: están custodiando a alguien por un hecho de corrupción", afirmó.

Por su parte, el jefe de la bancada opostitora en Diputados, Germán Gómez, dijo que no descartan hacer más citaciones en el futuro, aunque remarcó que por ahora sólo buscarán las declaraciones de Ibañez: "No descartamos nada por ahora. Esto podría extenderse a otros funcionarios, pero eso se verá a partir de la investigación. En primera instancia, sería sólo el ministro".

Para el Frente de Todos, es importante que el mismo oficialismo haya advertido la presencia de irregularidades. Algo que quedó de manifiesto cuando el propio Ibañez, secundado por la presidenta provisional del Senado Natacha Eisenchlas, anunció el inicio de una causa contra el religioso para investigar presunto fraude al Estado. Al igual que sus detractores, el miembro del gabinete fundamentó ese avance en los polémicos dichos de Bonarrico en una entrevista radial.

peronismo bonarrico.jpg El bloque del FdT abandonó la sesión, tal como lo habían hecho en Senadores un día antes.

Fue el presidente de la Cámara Baja quien se encargó de responder a los dichos del PJ. Andrés "Peti" Lombardi dijo a Diario UNO que todo fue "parte del show que hacen siempre. Nosotros les aprobamos todos los pedidos de informe que solicitaron y, encima, dejamos una copia de todos los expedientes que tiene el convenio para que los vean. Piensan que van a resolver los problemas de la gente con este espectáculo, y los problemas de la gente son otros: es la falta de gasoil, que no avanzamos con el gasoducto, la inflación, etcétera", señaló.

Pedido de interpelación y "pongan a Jaliff"

El PJ ya había anunciado que buscaría la presencia de Ibañez en el recinto para responder por el subsidio. Es apuntado porque es su firma la que figura en la resolución oficial de la entrega; aunque los aspectos investigados por la Justicia, en realidad, son anteriores: la forma en que se acordó esa decisión y si, efectivamente, se trató de un intercambio de favores políticos -algo que el Gobierno desmiente-.

pj se fue de la sesion.jpeg Media cámara vacía. Así quedó la Legislatura tras la retirada pejotista.

El pedido de convocarlo había obtenido 27 votos en contra y 20 a favor. Con el detalle llamativo de que un oficialista -Jorge Difonso- estuvo entre los que bregaron por su presencia para dar explicaciones. Al no avanzar esa petición, el malestar del Justicialismo se transformó en esta nueva estrategia: ultimátum y no dar otros debates que los considerados "centrales".

Ninguno de esos temas llegó a las bancas este miércoles. Tras un comienzo de sesión en el que el presidente del bloque Germán Gómez cargó contra sus pares de Cambia Mendoza y hasta pidió "poner en lugar de Ibañez a alguien más acorde, como Juan Carlos Jaliff"; el espacio cumplió lo prometido minutos antes y se fue de la cámara por las puertas laterales.

