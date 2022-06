Mendocina tuvo un parto prematuro en Punta Cana, su bebé está en riesgo y el seguro no responde

►TE PUEDE INTERESAR: Paz Gallardo, la jueza civil que falló contra Lobos, los banqueros y los anestesistas

Desde entonces, la historia de amor se transformó en una historia de terror. El seguro médico AXA Assistance, contratado a través de la tarjeta VISA del Banco Supervielle, no respondió ante los requerimientos del hospital IMG que los atendió y el nosocomio les ha dado tiempo hasta este miércoles para responder por los gastos.

"Desde el viernes estamos llamando a VISA y a AXA, donde presentamos toda la documentación. Nos dijeron que estábamos cubiertos tanto el bebé como yo", dijo Marianela a Hola Mendoza, programa que se emite por El Siete de Mendoza. Sin embargo, a pesar de esa declaración que recibieron en un primer momento de manera telefónica tanto la pareja como el propio hospital, el seguro no avanzó en el trámite para completar el pago de los gastos.

El bebé nació en un parto prematuro, está en neo y ya tuvo tres paros cardíacos

En medio de la pelea con el seguro y la tarjeta de crédito responsable, Marianela y Federico intentan sacar fuerzas de donde sea para contener a su hijo, que se encuentra internado en estado delicado.

"El bebé está en neo. No lo podemos trasladar a Argentina porque está muy inestable pero igual, si pudiéramos, no tenemos cobertura médica para hacerlo", contó entre lágrimas la reciente mamá.

"Ayer tuvo su tercer paro cardíaco el bebé", lamentó preocupada. "Estamos tratando de darle fuerzas al bebé y a la vez peleando con el seguro", dijo desde República Dominicana.

Respecto de su salud, la mendocina agregó que el niño seguirá necesitando atención médica y que, una vez que se estabilice, la intención es trasladarlo a Argentina para seguir un tratamiento. A pesar de la desesperante situación, el bebé está recibiendo la atención necesaria por parte del hospital dominicano pero, dice Marianela, "nos han dado tiempo hasta hoy al mediodía para regularizar la situación y seguimos sin respuesta. Es inaguantable".

Pasaportes retenidos y falta de respuestas por parte de la empresa de seguros AXA

Como primera medida, el hospital retuvo los pasaportes de Mayol y Ramos. Esa situación se resolvió anoche, según contó la propia Marianela, pero, de todas maneras, si quisieran salir de República Dominicana, lo tendrían que hacer sin cobertura.

"No tenemos respuestas. Ellos (por el seguro contratado) se contactaron por teléfono y dijeron que sí nos cubrían los gastos pero después no avanzaron", explicó y reveló el insólito pedido por parte de la empresa: le piden el pasaje del bebé comprado con la tarjeta VISA y su pasaporte.

Pasaje, lógicamente no tiene porque viajó en la panza de su madre; mientras que el pasaporte aún no está tramitado porque el bebé está en neo. "Cómo voy a hacer eso si no se lo puede trasladar ni siquiera a planta baja porque está muy delicado", lamentó ella.

Desde el Estado argentino, hasta ahora la única comunicación que han tenido es con la Embajada argentina en República Dominicana: "Nos dijeron que como son entes privados es poco lo que pueden hacer", dijo Marianela Mayol.