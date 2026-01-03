Petróleo en Venezuela: qué hará Estados Unidos después de la detención de Nicolás Maduro

"Nos quedaremos en Venezuela lo que sea necesario", explicó Donald Trump en conferencia de prensa y aseguró que el dominio de Estados Unidos en el hemisferio sur es fundamental.

Justamente, la intervención de Estados Unidos en Venezuela no se acaba con la detención de Nicolás Maduro, sino que la industria petrolera es una parte importante del futuro próximo.

"Estados Unidos va a reconstruir la industria petrolera con inversiones en millones de dólares", explicó Trump y añadió que petroleras de su país van a ingresar a Venezuela, mientras su gobierno "va a cuidar al pueblo".

Qué va a pasar con Nicolás Maduro en Estados Unidos

Según explicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro será trasladado a New York, donde deberá enfrentar una serie de denuncias en su contra. Junto a él, estará su esposa Cilia Flores.

Desde el 2020, Maduro se encuentra acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladores y artefactos destructivos contra Estados Unidos, por lo que podría recibir una condena de entre 20 años y cadena perpetua.