Patricia Giménez acusó al INV de "llenar de militantes el Estado" y salieron a responderle

"Como en 2015, y otra vez llegando a su fin de ciclo, los kirchneristas quieren llenar de militantes el Estado. No lo vamos a permitir. Todos los concursos e incorporaciones de último momento van a ser revisados por el próximo gobierno", escribió la radical bullrichista en su cuenta de Twitter. Y adjuntó una nota de Diario UNO donde se informaba acerca de la convocatoria.

No obstante, desde el INV no tardaron en recalcar que el llamado no pretende incorporar a nadie, sino que es para gente que ya está trabajando en el instituto.