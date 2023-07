Imputaron por abuso sexual a Walter Conna, referente del hockey sobre césped mendocino

Walter Conna 3.jpg Walter Conna ahora está acusado por abuso sexual.

El ahora acusado no podrá ausentarse de Mendoza sin previo aviso, deberá concurrir regularmente a una dependencia judicial para firmar y además le establecieron una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la denunciante, incluidas las competencias deportivas ya que la víctima continúa jugando al hockey sobre césped. De hecho, la fiscal ordenó comunicar la medida a la Asociación Mendocina de Hockey y a la Confederación Argentina de Hockey para que tomen los recaudos necesarios.

La denuncia por abuso sexual

La causa penal se inició en ese departamento del sur provincial a mediados de octubre de 2022. Una joven, que ya es mayor de edad, se acercó a una dependencia judicial para denunciar que en 2019, cuando tenía 15 años, fue abusada sexualmente en reiteradas ocasiones por el entrenador del club donde jugaba al hockey sobre césped, quien en ese momento tenía 47 años.

En su relato, la víctima detalló que a mediados de junio de 2019 el DT la había promovido hasta la máxima categoría de esa disciplina pero a cambio comenzó a mandarle mensajes de Whastapp en tonos sexuales y hasta tuvo encuentros privados tanto en el club como en un hotel y una cabaña, por ejemplo. En esos actos el sospechoso la tocó en sus partes íntimas y la denunciante se "sentía asqueada pero no quería que se enojara conmigo. Si no lo hacía no me iba a dejar jugar ningún partido". "Me bloqueé, no sabía cómo reaccionar", aseguró la joven jugadora en el expediente.

El contexto que agravó los presuntos abusos sexuales no sólo fue la edad de la víctima, sino la jerarquía del presunto agresor ya que es un hombre ampliamente reconocido en el mundo del hockey sobre césped -se reserva su identidad por pedido judicial-. Fue uno de los mejores jugadores de ese deporte en la provincia y una vez retirado dirigió varios clubes locales -actualmente uno ubicado en el Gran Mendoza-, las selecciones mendocinas -tanto masculina como femenina- e incluso tuvo un paso como entrenador de Las Leonas.

Además del testimonio de la denunciante, también ha declarado un puñado de testigos del entorno del club y se incorporaron capturas de pantalla de conversaciones de Whastapp.

