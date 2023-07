Desde mayo de 2021 cuando fue imputado, Walter Bento ha declarado durante la etapa de instrucción. Pero hubo un gran detalle que ahora cambiará durante el debate: el juez contestará preguntas. "Bento quería que empiece el juicio y quería declarar. Lo va a hacer y aceptará preguntas de la fiscalía, del tribunal y de todas las partes. Vamos a ir punto por punto y va a durar más de una audiencia", adelantó su flamante abogado, Mariano Fragueiro.

juicio bento.jpeg El cuerpo de abogados de la familia Bento. Foto: Axel Lloret.

No es obligatorio ni implica nada en su contra que no declare o no acepte preguntas, pero será interesante ver cómo se mueven las piezas del tablero de ajedrez entre la acusación del fiscal federal Dante Vega con la defensa del sospechoso.