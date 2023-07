Juzgan por segunda vez a un atleta olímpico por un abuso sexual a su propio hijo

Pablo Gustavo Maio (1).jpg

El nuevo debate comenzó el lunes pasado y está previsto que se extienda durante esta semana y hasta los primeros días de agosto. Quienes analizarán el expediente y dictarán sentencia serán los jueces Horacio Cadile, Carolina Colucci y Marcelo Gutiérrez del Barrio.

El hombre está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravados por el vínculo, por lo que arriesga una potencial condena de entre 8 y 40 años de cárcel.

Abuso sexual a su propio hijo

La investigación comenzó a mediados de 2018, cuando un menor de 11 años le confesó a su madre que había sido abusado por su padre. Según comentó el chico –luego lo ratificó en cámara Gesell-, el hombre le metió el pene en la boca. La progenitora hizo la denuncia inmediatamente y el atleta fue detenido con el correr de la causa. Meses después obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

El acusado es conocido en el ambiente de la arquería ya que ha sido representante argentino en los mundiales de tiro con arco y en los Juegos Sudamericanos desde 2010 hasta el año en que fue detenido. Incluso figura como uno de los deportistas en la página del Comité Olímpico argentino.

En un primer juicio fue condenado a 16 años de cárcel pero el fallo fue anulado por cuestiones técnicas, tras una apelación que solicitó su abogado defensor -el sospechoso cambió de letrado y ahora es representado por Federico Ábalos-. Tras recuperar la libertad, previo pago de una caución de $2 millones, aseguró que "siempre respeté los derechos de mi hijo. No he transgredido ninguna norma. Soy una persona de bien, un buen padre de familia, no me han valorado y estoy en esta condición. No oculto nada, soy una persona totalmente inocente".