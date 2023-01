Liberaron a un atleta que debe ser juzgado por el abuso sexual de su hijo: "Soy una persona de bien"

Ante este panorama, y considerando que rige el principio de inocencia, la defensa del atleta de tiro con arco solicitó el cese de la prisión preventiva. El hombre se encuentra privado de su libertad desde hace 3 años y 10 meses aproximadamente, en su mayoría con arresto domiciliario.

Tanto la Fiscalía como los abogados querellantes y la asesoría de menores estuvieron de acuerdo con la liberación del sujeto, siempre y cuando se dicten ciertas reglas para evitar principalmente que se pueda fugar.

El miércoles pasado se realizó una audiencia donde los jueces Belén Salido, Federico Martínez y Agustín Chacón escucharon a las partes y al imputado. El hombre manifestó que "desde que me separé de mi esposa llevó 16 años en conflicto con constantes denuncias. Es inaguantable. Nunca hice algo que fuera indebido".

"Siempre respeté los derechos de mi hijo. No he transgredido ninguna norma. Soy una persona de bien, un buen padre de familia, no me han valorado y estoy en esta condición. No oculto nada, soy una persona totalmente inocente", concluyó.

Los magistrados dictaron el cese de la prisión preventiva con una caución que superó los 2 millones de pesos, los cuales fueron rendidos con un vehículo del acusado. Además deberá presentarse cada 15 días ante la Justicia, retuvieron su pasaporte y no podrá salir del país ni de la provincia.

Esta será la nueva situación procesal del sospechoso a la espera de la fecha para que se realice un nuevo debate en su contra.

Abuso sexual

La investigación comenzó a mediados de 2018, cuando un menor de 11 años le confesó a su madre que había sido abusado por su padre. Según comentó el chico –luego lo ratificó en cámara Gesell-, el hombre le metió el pene en la boca. La progenitora hizo la denuncia inmediatamente y el atleta fue detenido con el correr de la causa. Meses después obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.

El acusado es conocido en el ambiente de la arquería ya que ha sido representante argentino en los mundiales de tiro con arco y en los Juegos Sudamericanos desde 2010 hasta el año en que fue detenido. Incluso figura como uno de los deportistas en la página del Comité Olímpico argentino.