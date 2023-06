Investigan si un ex entrenador de Las Leonas cometió un abuso sexual a una jugadora en San Rafael

En su relato, la víctima detalló que a mediados de junio de 2019 el DT la había promovido hasta la máxima categoría de esa disciplina pero a cambio comenzó a mandarle mensajes de Whastapp en tonos sexuales y hasta tuvo encuentros privados tanto en el club como en un hotel y una cabaña, por ejemplo. En esos actos el sospechoso la tocó en sus partes íntimas y la denunciante se "sentía asqueada pero no quería que se enojara conmigo. Si no lo hacía no me iba a dejar jugar ningún partido". "Me bloqueé, no sabía cómo reaccionar", aseguró la joven jugadora en el expediente. En la acusación penal la chica habló de al menos cinco hechos.

El contexto que agravó los presuntos abusos sexuales no sólo fue la edad de la víctima, sino la jerarquía del presunto agresor ya que es un hombre ampliamente reconocido en el mundo del hockey sobre césped -se reserva su identidad por pedido judicial-. Fue uno de los mejores jugadores de ese deporte en la provincia y una vez retirado dirigió varios clubes locales -actualmente uno ubicado en el Gran Mendoza-, las selecciones mendocinas -tanto masculina como femenina- e incluso tuvo un paso como entrenador de Las Leonas.

Además del testimonio de la denunciante, en la investigación que lleva adelante la fiscal de Violencia de Género de San Rafael Paula Arana también ha declarado un puñado de testigos del entorno del club y se incorporaron capturas de pantalla de conversaciones de Whastapp. Por estos días se está realizando la pericia psicológica en busca de determinar si el relato de la jugadora es creíble y si tiene síntomas de haber sido víctima de un abuso sexual o, por el contrario, tiene indicios de mentira y fabulación. Fuentes judiciales detallaron que esta evidencia será clave ya que no hay forma médica ni ginecológica de comprobar los vejámenes ya que no hubo acceso carnal, según relató la víctima.

El expediente está calificado como abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima agravado por ser encargado de la guarda, delito que prevé de 3 a 10 años de cárcel. El sospechoso no está imputado pero en marzo pasado fue citado por la Justicia para tomarle una declaración informativa, es decir, un paso intermedio entre ser testigo y acusado en una causa penal. En ese acto decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio y quedó en libertad aunque sujeto a ciertas normas de conductas para garantizar que se someta al proceso.

Está previsto que en las próximas semanas finalice la pericia psicológica y con ese resultado la fiscal decida si lo va a imputar y si va a quedar privado de su libertad, según adelantaron los investigadores.

El caso trascendió luego de otra denuncia por abuso sexual que vinculó a un entrenador del mundo del hockey -sobre patines, en este caso- que fue detenido e imputado el viernes pasado por haber agredido a cuatro alumnas menores de edad en Godoy Cruz.

