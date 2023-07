Omar Parisi mostró su proyecto para que cada departamento tenga una escuela de policías

omar parisi 8.jpg Omar Parisi habló también de la posible llegada de Sergio Massa a Mendoza. Los intendentes definirían el día.

"El policía conocería a su departamento, y la gente de esa zona conocería a sus policías. Quien quiera abrazar la Fuerza va a poder hacerlo sin necesidad de modificar su vida; podría quedarse en el lugar y no tener que moverse de un lugar a otro", dijo el exintendente de Luján. "Esto forma parte de mi plataforma de gobierno e implicaría específicamente eso: 18 escuelas de seguridad pública completamente nuevas", agregó.

Cómo funcionarían las escuelas y su opinión sobre las Taser

Su propuesta la completó con un dato central: estas nuevas sedes no dependerían de los intendentes, sino del Poder Ejecutivo de la provincia. Es decir, no se "pisaría" su función con las de los preventores en cada comuna. Y precisamente en torno a la gestión de Suarez en materia de seguridad, Parisi fue (previsiblemente) muy crítico.

"Este conflicto que tenemos no se arregla con soluciones como la implementación de pistolas Taser. Acá lo que hay que hacer es no culpar a los jefes comunales de los problemas en sus departamentos, es no tener ministros escondidos, es tener móviles que puedan superara la RTO, cosa que hoy en muchos casos no ocurre, y otros elementos más. En definitiva, es darle herramientas a quienes decidieron ejercer esta tan noble profesión", lanzó.

La mención a las Taser no fue azarosa. Por su implementación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reactivaron en Mendoza distintos proyectos para que esos instrumentos -capaces de inmovilizar delincuentes- puedan ser utilizadas en estas tierras. "Si me demuestran que baja la inseguridad con ellas, no tendríamos problema en acompañar esa iniciativa, pero hoy no nos parece que sea la manera", apuntó el candidato.

rodolfo suarez viviendas rivadavia.jpg Parisi criticó la gestión en seguridad del gobernador.

Actualmente, según datos oficiales, hay al menos 18 de esas armas en la provincia, pero sólo se usan en las cárceles. A su vez, el bloque que responde a Omar De Marchi en la Legislatura es el que está impulsando su aplicación, por vía de un proyecto que presentara años atrás el ahora diputado nacional Álvaro Martínez.

"Si De Marchi y Orozco votan a Massa, ¡bienvenidos!"

Parisi también habló sobre la publicación del intendente Daniel Orozco junto a Sergio Massa y jugó con una chanza contra el lasherino: "Si él y De Marchi apoyan a nuestro candidato a presidente, eso está bueno, porque ellos no tienen candidato a presidente. Si votan a Massa, bienvenidos. Queremos que gane Massa en la provincia y en la Nación", razonó. Además, dijo que había hablado con el ministro horas antes y que habían congeniado su posible visita a la provincia.

"Como buen peronista, el ministro Massa piensa en la gente y por eso escuchó a Orozco y brindó soluciones. No importa de qué partido político provenga un dirigente: hay que trabajar y gestionar tareas con la Nación, y si eso se hace, se pueden conseguir respuestas en conjunto. Eso es todo", contestó el candidato del peronismo unido para la provincia.

Daniel Orozco y Sergio Massa (1).jpg La imagen de Orozco y Massa que el lasherino publicó en Twitter.

"A Orozco, que se cree que le sirve la foto (con Massa, que mostró en Twitter), bueno, es sólo una foto. Nosotros tenemos proyectos, no estamos en discusiones chiquitas como las de estas imágenes. Venimos hace un tiempo largo con esto de las fotos. La política mendocina parece más la revista Caras o 7 Días: vale más una fotografía o arrobar a alguien que un proyecto".

Por último, Parisi cerró apuntándole directo a La Unión Mendocina, ex aliada de Cambia Mendoza. "Necesitan del peronismo para parecer oposición, porque han sido la otra cara de una misma moneda, que es Alfredo Cornejo. Durante siete años acompañaron a un gobierno que destruyó a Mendoza. Que la dejó sin futuro, a menos que venga un peronista a cambiar eso".

