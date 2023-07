Polémica por los 114 pases a planta "de apuro" que firmó el intendente de Lavalle

Lo cierto es que las dos resoluciones finales (9.876 y 9.878), se firmaron el 28 de junio pasado y en total pasan a planta permanente a 54 contratados y a 60 empleados que estaban en pase intermedio.

Oportunamente se firmaron dos días antes de que se venza el plazo que fija la ley de responsabilidad fiscal, que prohíbe que un funcionario saliente, como es el caso de Righi que dejará la intendencia el 10 de diciembre, tome 6 meses antes de irse alguna decisión que pueda afectar económicamente a la gestión que lo suceda. Pasar a planta permanente a empleados es una de esas decisiones.

Según confirman desde la comuna con estas nuevas incorporaciones la planta total de empleados de esa municipalidad es de 540 personas, por lo que esos 114 empleados significan el 21% de aquel plantel.

Una pelea con el gremio que se mezcla con la puja interna del PJ

Esos pases a planta permanente de la Municipalidad de Lavalle se venían discutiendo desde hace días, cuando también se debatía el aumento que recibirían los municipales.

Sin embargo, desde el gremio resaltaron que el número de pases a planta que descubrieron en la resolución que vieron los tomó por sorpresa.

"Veníamos hablando de entre 60 y 70 personas, incluyendo a contratados y empleados temporarios, pero en la resolución que nos llegó, que ya estaba firmada aparecían 146 pases a planta, y se incluía a empleados del Concejo Deliberante. Hubo irregularidades porque el mismo 30 de junio que se conocieron las resoluciones, no se podían bajar de la página web de la comuna y es claro que después le hicieron correcciones. Por eso los denunciamos en la Subsecretaría de Trabajo por incumplimiento del acta", puntualizó Marcela Montenegro, secretaria general del gremio de municipales.

De ejemplo citó el caso de Alejandro Mutis, a quien según la resolución 9.876 se le creó el cargo de jefe del Departamento de Seguridad Laboral. "Él se fue a la delegación de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y como no volvió se le inició un sumario que está en asesoría letrada. Es decir está nombrando a una persona cuestionada", remarcó.

Desde la intendencia salieron al cruce de las denuncias del gremio y atribuyeron los cuestionamientos a especulaciones electorales. "Montenegro además de ser la titular del sindicato también fue jefa de campaña de Edgardo González, y ahí hay intereses evidentes" remarcaron desnudando que la interna del PJ, en la que el candidato de Roberto Righi, Gerardo Vaquer perdió las PASO, también se coló en la difusión del tema.

"Esto no es campaña, es de equidad, porque hay mucha gente que está contratada desde el 2014 y otros que entraron en diciembre pasado y se los ha pasado a planta. Acá quien tiene que responder si hace o no política con esto es el intendente, porque hay directores que le han sido leales a Righi y que con estos nombramientos quedan efectivos como jefes de áreas", retrucó Montenegro.

"Difunden una lista que yo depuré"

Por su lado el intendente Roberto Righi se mostró confiado en la legalidad de las resoluciones que firmó, y aseguró que los cuestionamientos del gremio de empleados municipales se basan en una resolución con errores, que él mismo depuró.

Righi Roberto.jpg El intendente de Lavalle, Roberto Righi, defendió su decisión de pasar a 114 empleados a planta permanente y argumentó que eran contratados que trabajan ahí desde 2014.

"Hubo una primera resolución que contenía equivocaciones y yo mismo me dediqué a revisar y la depuré. Denunciaban que la secretaria del Concejo Deliberante había pasado a planta, y no fue así. Hay dos personas del Concejo que sí pasaron, pero son administrativas que vienen a reemplazar a gente que se jubiló. No hay nada irregular, ni representa una mayor erogación del municipio, esos contratos se estaban pagando igual, lo único que sube es que la comuna les paga ahora su obra social y sus aportes", se defendió Righi.

El jefe comunal calificó su decisión de pasar a planta a esos empleados como "un reconocimiento a gente que viene trabajando en la comuna desde el 2014 a los que había que darle estabilidad laboral".