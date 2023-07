El ex jefe comunal del peronismo, que asumió su primera intendencia en el 2007 y fue detenido por diversas causas de administración fraudulenta en el 2016, cuando iba a asumir su cuarto mandato, desde el 2018 pasa sus días alojado en el pabellón de funcionarios del penal de San Felipe. Allí comparte pabellón con un ex colega, el también ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos.

Es que en ese momento fue condenado a 5 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por los delitos de: concusión, desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública en la modalidad de administración infiel en grado de tentativa, todos en concurso real.