Omar De Marchi: "La RTO sólo sirve para joderle la vida a la gente"

Es claro que al lujanino la RTO no lo convence para nada. Desde principios de año viene apuntando contra el sistema y en los últimos días se sumó al proyecto del diputado Gustavo Cairo -proveniente de sus filas en el PRO- que propone no sólo modificar el reglamento, sino, ya lisa y llanamente, eliminar el requisito por completo.

rto_0.jpg El PRO impulsa un proyecto en la Legislatura para modificar los plazos en que hay que hacer las revisiones, y a la larga, eliminar por completo el requisito.

"El gobernador me dijo que a él le interesaba y que no vería con malos ojos hacerle algunos cambios al sistema; pero bueno, va pasando el tiempo, ya hay precios para el año que viene, y finalmente no ha habido una determinación al respecto. Yo estoy convencido de que, si hay voluntad política, a esto lo resolvemos en diez minutos", dijo De Marchi, sembrando dudas respecto a si ve o no voluntad política en Casa de Gobierno.

Argumentos para bajar la RTO

Para fundamentar el proyecto de Cairo, De Marchi se tomó de dos elementos: las estadísticas de siniestralidad y los costos de realizar el chequeo. Respecto a lo primero, relativizó que el sistema de exámenes permita bajar la cantidad de siniestros viales -que ha sido uno de los argumentos más empujados por el oficialismo- y dijo que los accidentes suelen ocurrir por otras causas.

"Los causales son, en un 96% aproximadamente, por fallas humanas, y no por cuestiones mecánicas", deslizó. "Creemos que no baja la siniestralidad, porque, por ejemplo, un bache te puede destruir el vehículo, vos seguís andando igual, y según la RTO te queda un año de vigencia y el auto anda bárbaro. Un auto viejo puede tener problemas, pero anda a 80; mientras en las rutas tenés a otros cero kilómetro que andan a 150", graficó.

image.png Tanto multas como el precio de los chequeos se encarecerán desde el 1 de enero.

Por último, el lujanino retomó otro de los puntos que han sido ejes en su crítica a la revisión y que tiene que ver con lo específicamente económico. Marcó que, además de ser un costo más para las familias, a partir de ahora llegaría en un momento complejo y de mucha sensibilidad como las fiestas y las vacaciones.

"Lo que Mendoza necesita no es un gerente"

Omar de Marchi es un firme anotado en la carrera para suceder a Suarez. Es probable que incluso haya sido el primero en levantar la mano y decir que quiere ser gobernador en 2023. Ahora que falta menos de un año y comparte interna con cada vez más gente, criticó aquel pedido de Suarez y Cornejo de "no hablar de candidaturas antes de tiempo".

"No estoy de acuerdo con eso de no expresarse. Porque no es hablar de candidaturas solamente, sino explicar un plan de gobierno, hablar de estrategias, de gestión", señaló. "Todos dicen que tienen equipos, hablan de equipos solamente. Y en eso hay mucho de marketing político, la verdad. Primero hay que detectar los ejes prioritarios: es decir, qué necesita Mendoza para el futuro".

De Marchi y Cornejo Congreso de la Nación.jfif De Marchi criticó que haya dirigentes dispuestos a bajar su candidatura si Cornejo decide competir.

Antes de irse, en la mesa de "Hola Mendoza" le lanzaron una pregunta ligada a Alfredo Cornejo. Así como se dice que, si el sancarlino volviera a competir en Mendoza, muchos bajarían sus candidaturas, ¿Omar De Marchi también lo haría? ¿Se correría si "vuelve" Cornejo?

Primero matizó. Dijo que las candidaturas se resolverán recién el año que viene. Pero acto seguido redobló la apuesta y lanzó algunos dardos más hacia el corazón de Cambia Mendoza: "Lo que hace falta no es un gerente en la provincia, sino un gobernador que quiera transformar en serio. Yo respeto mucho a Alfredo, es un dirigente político de mucha relevancia; pero quien quiera conducir tiene que mostrar vocación de hacerlo, no de estar sometido a la decisión de lo que diga otro", cerró.

