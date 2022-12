Omar Félix se mostró a favor de que San Rafael desdoble las elecciones comunales en el 2023

El diputado del Frente de Todos confirmó así que al menos esa comuna peronista buscará desdoblar los comicios comunales del esquema electoral provincial en las elecciones 2023. Si bien esa parece ser la premisa que barajan los 6 intendentes del peronismo para intentar asegurarse seguir gobernando las comunas que hoy comandan, hasta ahora ninguno ha salido a confirmarlo abiertamente.

omar y emir félix.jpg Los hermanos Omar y Emir Félix gobiernan San Rafael desde el 2003 cuando Omar fue electo por primera vez intendente de esa comuna. Luego lo sucedió Emir y ahora podría volver a darse el enroque en el poder.

"Lo que pretendemos es que en la selección de quienes vayan a conducir a nivel local no hayan interferencias o juicios de valor de otras cosas que no sean las locales", respondió encriptadamente, Omar Félix a Diario UNO. Detrás de esa respuesta se puede leer que a los hermanos Félix les interesa que el votante sanrafaelino elija a su próximo intendente pensando sólo en su propuesta comunal y que no pesen por ejemplo algunas facturas o críticas que pudieran tener con la gestión del gobierno nacional del Frente de Todos.

En cambio, la flamante presidenta partidaria, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, ya adelantó que su primer objetivo será lograr una fórmula competitiva para dar pelea por la gobernación en el 2023, para lo cual se necesitará del respaldo y la tracción que podrán tener esos intendentes y sus equipos en las elecciones provinciales. De eso se desprende que para la titular del partido la estrategia de desdoblar no sería coherente con el pedido partidario.

Si ese desdoblamiento efectivamente se concreta, los sanrafaelinos deberán acudir a las urnas al menos 6 veces en el 2003. Primero a las PASO y luego a las generales para elegir a su futuro intendente, luego a las PASO y las generales para la gobernación y finalmente a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y las generales para presidente.

Desdoblar y enrocar

Pero más allá del requerimiento partidario, los hermanos sureños parecen haber trazado ya la estrategia para continuar gobernando San Rafael: desdoblar los comicios y que Omar sea -nuevamente- el candidato a suceder a su hermano Emir, que dejará su tercer mandato consecutivo y por prohibición legal, ya no podrá volver a reelegirse.

Es que Omar no sólo integra el "equipo político" de su hermano, él fue quien en las sombras lideró esa intendencia cuando el jefe comunal pasó casi 70 días internado por una grave afección pulmonar que lo llevó a terapia intensiva.

Además el diputado conoce de cerca cómo es gestionar esa comuna. Es que Omar fue el primero de los dos hermanos en comandar la intendencia que tomó en el 2003 y que volvió a ganar en las elecciones del 2007. Sin embargo, no terminó ese segundo mandato, ya que en el 2009 asumió como diputado nacional.

Tras la salida de Omar, fue Cristina Dadalt la intendenta interina por unos meses hasta que el mismo Emir asumió esa intendencia en un interinato que concluyó en el 2011 cuando ganó su primera elección. Desde entonces se mantuvo en el poder hasta diciembre del 2023, cuando entre ambos hermanos sumen 20 años en el poder sanrafaelino.

Si la estrategia de enroque les funciona una vez más, entonces el poderío de los Félix se extenderá al menos hasta el 2027 y tendrá final abierto.

Qué destino político le espera a Emir Félix

Ante la imposibilidad de poder reelegirse como intendente, Emir Félix se verá forzado a buscar un nuevo destino político. Si bien él mismo se ha negado a adelantar sus apetencias políticas, hay quienes lo ven como un potable candidato a la gobernación, e incluso aseguran que él mismo pidió unas encuestas que le habrían aportado algo de ilusión.

Los más lógicos interpretan que si él tuviese intenciones de ser candidato a la gobernación no sería coherente que haya decidido desdoblar las elecciones en su comuna.

Otros, cercanos al jefe comunal, aseguran que está enfocado en recuperarse físicamente de aquel duro golpe que sufrió por una afección pulmonar que lo sacó de la intendencia por casi 70 días, y que estratégicamente aprovechará este periodo fuera de la intendencia para volverse más competitivo en el 2027.

Como fuera, allá o aquí, Emir seguramente seguirá siendo protagonista de la estrategia peronista en los próximos años.