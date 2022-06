Afirmó que "se ha trabajado de manera contundente en San Rafael, lo que evidencia que tenemos un equipo consolidado y un municipio muy sólido".

emir-felix-02 (1).jpg Emir Félix estuvo 68 días internado por una grave neumonía. Luego estuvo en rehabilitación un mes y medio. Gentileza Cristian Pérez Barceló- LV 4.

El intendente -en su segundo mandato- agradeció a quienes lo reemplazaron durante su ausencia: Paulo Campi (se hizo cargo de la intendencia), y a los secretarios del Ejecutivo y a todos los colaboradores y empleados del municipio, por la labor realizada. Hizo extensiva su congratulación a su hermano Omar.

También fue entrevistado por Televisión Andina y contó: “Tuve que aprender a caminar en barra, no tenía sincronización ni siquiera de los dedos, después de 70 días, de los cuales casi 40 inconsciente. Es aprender de nuevo a comer; es todo un proceso que vivieron muchos enfermos de covid, que pasaron por el respirador y la terapia. Y que fue por eso que pusimos el centro de rehabilitación en la pandemia”.

A ese mismo medio le recordó: “A las 3 de la mañana del primer día que estuve en terapia intensiva me despertaron para decirme que me tenían que intubar y yo dije: 'quiero despedirme y saludar a mi familia'. Pero me dijeron que no había tiempo, estaba oxigenando al 60% y tenía un pulmón prácticamente perdido y el otro funcionando mal”.

El mea culpa por descuidar su salud

En cuanto a la enfermedad que lo tuvo incapacitado y complicado, Emir Félix confesó a la radio local que "descuidé mucho mi salud y eso me llevó a una experiencia complicada, pero el apoyo de mi familia y de todos los sanrafaelinos, hizo que pudiera salir adelante. Siempre creí en los milagros y estimo que la última palabra la tiene Dios. Alguna misión debo tener que cumplir todavía, por eso sigo aquí, con la vista hacia adelante".

Para finalizar, hizo referencia a su inminente retorno a la actividad, al explicar que "estoy pensando en recuperarme completamente y volver a trabajar como intendente. Hay un defecto que tiene la política argentina, que es estar pensando en el futuro más que en el presente".

