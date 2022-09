Emir Félix dijo estar "acostumbrado al ninguneo" de Rodolfo Suarez que inauguró una obra y no lo invitó

En el programa Séptimo Día de Canal 7, el cacique peronista dijo estar "acostumbrado al ninguneo" del gobernador, aunque esta vez atribuyó el desplante a la molestia que generó en Casa de Gobierno su último planteo sobre inseguridad.

Emir Félix mostró el trailer en que funciona una comisaría en su comuna.jpg Para argumentar su pedido de mayor y mejor seguridad, Félix mostró el trailer en el que funciona la comisaría de Cuadro Nacional. Dijo que el municipio pagó el material para que se construyera esa comisaría "Fue hace 4 años y no sabemos dónde está ese material", denunció.

"Se ofendió el gobernador porque le hice un planteo de seguridad. Después cuando se iba me mandó un mensaje, avisándome que se iba", marcó Félix con cierta ironía.

Sin embargo, y pese a que su planteo le acarreó que su relación con Suarez se tensara, Félix volvió a insistir en que su comuna necesita una mayor presencia policial y hasta se permitió contar una anécdota que refleja la mala distribución del personal policial.

"Acá existe un cuerpo de aviación de la Delegación Sur que custodia un helicóptero que no existe. Era un helicóptero que se llevó a San Rafael y para eso tenía que tener una dotación, son 5 polícías pero el helicóptero ya no existe. La comisaría 62 de Cuadro Nacional funciona en un trailer. El municipio ha puesto materiales hace más de 4 años para que se construya la comisaría y no sabemos dónde está ese material. Lo mismo pasó con la comisaría de Cuadro Benegas", disparó Félix.

El jefe comunal peronista, también salió a responder el planteo que le hizo el mismo ministro Levrino, quien le endilgó al Gobierno nacional -del que es parte Félix- la crisis económica por la cual es imposible comprar equipamiento policial, ya que las licitaciones quedan desiertas ante la imposibilidad de sostener precios por el impacto de la inflación.

"Me culpan a mi de que no pueden comprar autos, yo no estoy pidiendo más autos, lo que pido es más diálogo para resolver los problemas. Si yo le hago una queja al ministro, es porque la estoy recibiendo de los vecinos, que piden que el intendente lo plantee", aclaró el jefe comunal, y le aconsejó al funcionario provincial diseñar otro tipo de licitaciones para asegurarse la compra del equipamiento policial necesario, "porque acá la policía hace lo que puede porque le faltan herramientas".

Félix aseguró que el gobernador no le perdona que no nombre preventores

El intendente sanrafaelino evitó hacer una lectura política del hecho de que el mismo gobernador hubiese salido a contradecirlo y lo tildara de no involucrarse en la seguridad de su comuna, y marcó que el gobernador le enrrostra eso por su decisión de no nombrar preventores, que sí funcionan en la mayoría de las intendencias.

"Él lo dice porque me he negado a nombrar preventores, porque esa medida no sirve. En definitiva uno está agregando a un señor vestido de policía, que no es policía, que no porta armas y que no puede ponerse en los lugares más complejos. Y se dedica a generar multas de tránsito para recaudar, osea que la multa se transforma en una necesidad recaudatoria para pagar sueldos y no para modificar las conductas viales", explicó Félix y remarcó que los preventores suelen estar en las zonas urbanas e iluminadas, "hoy nos hirieron dos policías que iban armados, imaginate qué puede pasar con los preventores", retrucó.

A su entender, y para cubrir la geografía de San Rafael él necesitaría nombrar a unos 100 preventores, pero a su entender eso sería duplicar la erogación presupuestarias en Seguridad, porque el Estado provincial paga sueldos para ese servicio, y él como intendente debería hacer otra erogación con el mismo fin.

"Si tenemos que armar una policía municipal tiene que servir. Cuando uno va a armar una estructura no debe ser para sacarle más plata a los contribuyentes, sino para que sirva para tal tarea. Si no es una cosmética que parece que estamos cuidando a los vecinos, pero no los estamos cuidando", cuestionó.

