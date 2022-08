El ministro Levrino y los hermanos Félix cruzaron acusaciones por la inseguridad en San Rafael

El jefe comunal no tardó en contestarle al funcionario de Rodolfo Suarez, quien también cayó en la volada. "Que el ministro no sepa lo que nosotros hacemos por la seguridad no es extraño, teniendo en cuenta que ni él ni el gobernador vienen a San Rafael. Evaden el diálogo con nuestros vecinos y este intendente", escribió el sanrafaelino en su cuenta de Twitter.