En un nuevo enroque, Omar Félix está posicionado para suceder a su hermano Emir en San Rafael

Lo que no asumen en el peronismo sanrafaelino es que más allá de seguir de cerca la gestión del intendente interino Paulo Campi -a la que refuerzan y respaldan incluso algunos legisladores-, también les preocupa cómo asegurarse la continuidad en el gobierno en esa comuna que comandan desde el 2003 cuando asumía la intendencia un cuarentón Omar Félix.

Emir Felix1.JPG El intendente Emir Félix, hoy en recuperación por una prolongada afección respiratoria, podría elegir como sucesor a su hermano Omar, quien ya fue intendente de San Rafael en el 2003.

Emir Félix no puede ir por la reelección

Saben que Emir ya no podrá reelegirse por el impedimento que impuso en 2018 el ex gobernador Alfredo Cornejo al modificar un artículo de la Constitución que les permite a los intendentes tener sólo una reelección consecutiva, algo que Emir ya tuvo. Y a la par leen que el electorado sanrafaelino valoraría que "el Omar" sea quien "se haga cargo de la intendencia" porque siempre estuvo al lado de su hermano y conoce y comparte su forma de gestionar.

A eso le adosan el rodaje político que el hoy diputado provincial pudo capitalizar en poco más de 20 años por los que pasó por distintos cargos.

Por si hiciera falta midieron esta posibilidad y las encuestas ratificaron las presunciones. Hubo quien pudo sugerir otros nombres como el del senador provincial Mauricio Sat, o el de la diputada nacional Liliana Paponet, pero ambos negaron estar pensando en candidaturas.

Liliana Paponet.jfif La diputada nacional Liliana Paponet, una de las sondeadas.

"No está firmado, pero lo que hemos acordado es que en cada una de las 5 comunas que comanda el PJ quienes gobiernan arman las candidaturas y las sucesiones. Es claro que nadie del kirchnerismo ni del peronismo ortodoxo se va a ir a meter a San Rafael para imponer un candidato, eso sería una falta de respeto y a la vez inmolarse políticamente", se sinceró un peronista que pidió quedar en el anonimato.

Por tanto, con ese proyecto de candidatura ya perfilado, sumado a un eterno internismo del radicalismo sanrafaelino, que no logra superar las diferencias para consolidar a un solo candidato, todo conforma un escenario propicio para que en esa comuna se reedite un nuevo enroque entre los hermanos Félix y continúen en el poder 4 años más.

Un radicalismo enviciado de internismos

La UCR de San Rafael parece envalentonarse cuando mira los resultados de las últimas elecciones legislativas, en donde lograron imponerse al peronismo. Pero más allá de su entusiasmo, también saben que no ganan una elección ejecutiva desde 1999, y aunque no lo asuman abundan en prolíficas candidaturas a la intendencia porque no pueden superar las eternas diferencias que los separan.

En esa carrera a la comuna hay por lo menos 4 radicales anotados. Por un lado los cornejistas y por otro los alineados con Ernesto Sanz, el último intendente del radicalismo que dejó ese sillón en el 2003. Entre unos y otros las diferencias, aunque maquilladas, son irreconciliables.

Abel Freidemberg.jpg El médico pediatra Abel Freidemberg, hoy senador provincial, perdió las elecciones comunales del 2019 pero podría ser el elegido por Alfredo Cornejo para volver a intentarlo en el 2023.

Entre los seguidores de Cornejo están el senador provincial y médico pediatra Abel Freidemberg, que ya compitió por esa comuna y perdió las elecciones en el 2019, pero tuvo su revancha en las legislativas del 2021, en donde logró su banca en la Legislatura. Si bien todo indica que en esa comuna la UCR tendrá que definir quién será su candidato en las PASO, en el entorno del galeno lo definen como alguien que "puede moderar su ego en pos de priorizar las conveniencias del partido", lo que lo acerca a ser el elegido por Cornejo para volver a la batalla en el 2023.

También se inscribe en esa carrera el ex diputado nacional Federico Zamarbide, quien terminó su mandato el año pasado y comenzó a generar propuestas con la mira puesta en el sillón de Emir Félix.

Otro de los candidateables que asumió tener aspiraciones para llegar a la intendencia es el diputado Adrián Reche, quien recientemente dio una entrevista en la que admitió que hace tiempo "se está preparando para ser una alternativa y conducir San Rafael.

"En una comuna difícil para nosotros no vamos a permitir que se disperse nuestro voto cautivo. Lo más probable es que se acuerde por impulsar a un solo candidato", adelanta un cornejista de los que pesan en el armado de candidaturas.

Sin embargo, hay un sector del radicalismo al que ni Cornejo y ni los suyos podrán cuadrar: el que responde a Ernesto Sanz, quien últimamente se ha reactivado y parece dispuesto a dar pelea por su departamento.

Mondotte Francisco.jpg Francisco Mondotte, es hoy el presidente de la UCR de San Rafael, y sería el ungido de Ernesto Sanz para ir a la interna de Cambia Mendoza y disputar la intendencia.

A él le responde el actual presidente del radicalismo, Francisco Mondotte, quien con la venia del ex senador nacional, se convertiría en el más joven de todos los aspirantes.

