Anabel Fernández Sagasti organizó un viaje relámpago a Roma y a Estambul con una variada agenda

El encuentro en la capital turca está organizado conjuntamente por la UIP y la Gran Asamblea Nacional de Turquía. La primera fue creada en 1889 para profundizar el diálogo parlamentario, trabajar para la paz y la cooperación entre los pueblos además del establecimiento de la democracia representativa. En este tipo de eventos se abordan temas de interés y preocupación internacional para provocar acciones y soluciones concretas de parlamentos y parlamentarios en el mundo.

Este espacio brinda la posibilidad de estrechar relaciones con legisladores de todo el mundo para trabajar experiencias parlamentarias exitosas, destacaron desde el entorno de la senadora kirchnerista.

Anabel Fernandez Sagasti partio a Europa.jpg Una de las últimas actividades de Anabel Fernández Sagasti en Mendoza en unas jornadas contra la violencia de género.

Fernández Sagasti en la bella Roma

El viaje de seis días de trabajo incluye una escala previa en Italia. La senadora participará este viernes de la séptima edición del “Tutti giù in cantina” que se realiza en Velletri, Roma. El Malbec Day es un evento organizado por el CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) y la Embajada Argentina en Italia, con la colaboración del Ministerio de Turismo, Inprotur y el importador de vinos argentinos Guido Favaro. En esta actividad se hará promoción comercial y turística de la provincia.

"Previo a eso (por su paso por Turquía) voy a participar en Roma del Malbec Day en el marco de la séptima edición del Tutti giù in cantina, el evento promociona la industria del vino a nivel internacional y reúne operadores turísticos, empresarios gastronómicos, e importadores de vino y alimentos", explicó Fernández Sagasti en su cuenta de Twitter.

La agenda de trabajo de la senadora también incluirá otros encuentros de interés comercial. Uno con la Cámara de Agencias de Viaje turcas -que forma parte del Ministerio de Turismo de Turquía- para dialogar sobre la variada oferta de turismo que ofrece Mendoza e incentivar las posibilidades de fortalecer este sector.

Y, por otro lado, un contacto con autoridades de la Cámara de Comercio de Estambul. Con quienes llevará adelante una reunión protocolar sobre la oferta exportable de Mendoza para introducir nuestros productos en nuevos mercados. También se abordarán estrategias para fortalecer la relación entre empresarios mendocinos y de Turquía.

La conversación introductoria abrirá la puerta para diagramar reuniones más específicas con sectores productores mendocinos.

Hay que resaltar que Turquía y Mendoza tienen producciones agroindustriales muy parecidas, ya que ambos son grandes productores de uva, aceitunas, ciruela, manzana, pera, nuez, tomate y cebolla. Por ello, el diálogo se centrará más en el intercambio de insumos y tecnologías y biotecnologías aplicadas a la producción que se pueden aportar desde la provincia para fortalecer e impulsar el intercambio con el país.

En cuanto a esto, el 80% de las exportaciones de Mendoza corresponde a materias primas, combustibles y manufacturas de origen industrial. El restante 20% a combustibles, materias plásticas artificiales, productos químicos y conexos,máquinas y aparatos y material eléctrico. Se dialogará sobre la posibilidad de ampliar el intercambio comercial por ejemplo con materiales plásticos que realizan empresas locales como PetroCuyo o Petroquímica Cuyo.

