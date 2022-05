"Desde el primer momento (...), he considerado vital trabajar para fortalecer una cultura respetuosa que considere que el agua es el recurso estratégico más importante", subrayó el gobernador.

Pero inmediatamente estimó que este proceso de cuidado del agua "por su envergadura total sólo sería posible abordar de raíz a través del aprovechamiento racional y sustentable de nuestra enorme riqueza en minerales, cuyos beneficios pretendíamos que fuesen destinados en su totalidad a dotar a Mendoza de las infraestructuras estratégicas necesarias para colocar al recurso hídrico como prioridad".

Rodolfo Suarez apertura asamblea 2022.jpg La Asamblea Legislativa a pleno escuchó el discurso del gobernador Rodolfo Suarez. Luego vinieron los apoyos y las críticas.

Se refería, claro, al intento de reemplazar la ley 7722, una idea que él promovió al inicio de su mandato y que en su momento también contó con apoyo del peronismo. Las protestas en las calles mendocinas hicieron que esa modificación no avanzara.

"No pudo ser -se lamentó Suarez-. No obstante, espero que la conciencia de nuestra finitud y los fanatismos absurdos no nos impidan pensar, planificar y ejecutar las obras para beneficio de las generaciones venideras".

Más adelante, aportó una apreciación casi filosófica: "Lo digo sosteniendo la convicción de que somos tan sólo inquilinos de un espacio-tiempo que no nos pertenece en forma exclusiva, sino también les pertenece a las generaciones futuras".

La perspectiva del intendente de Malargüe

Uno de los departamentos donde periódicamente aparecen pedidos de que se habilite la minería es Malargüe.

A poco de haber escuchado el discurso oficial, el intendente Juan Manuel Ojeda (UCR) opinó que desde que se produjo aquel intento de derogar la 7722 "la población de Mendoza ha reflexionado".

Juan Manuel Ojeda en la legislatura editada.jpg El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda (UCR), intentará que en su departamento no se aplique la ley 7722.

En esa tónica, lo que Ojeda propuso es que su departamento quede exceptuado de la normativa provincial respecto a la actividad minera.

"Empecemos a hacer minería donde hay consenso social, con control de los ciudadanos y escuchando la perspectiva de los científicos”, propuso.

Y agregó: “Creo que están dadas las condiciones. Lo que falta es una discusión real respecto a cómo y qué vamos a implementar. Lo innegable es que no podemos seguir bancándonos estos niveles de pobreza con los recursos que posee la provincia”.

Ojeda calculó que "no se está explotando ni el 1%" del potencial minero de Malargüe.

"Así y todo, ya generamos en esa actividad 10.000 millones de pesos por año. Y mientras nosotros estamos esperando un laudo presidencial por Portezuelo del Viento, San Juan recibirá inversiones por 4000 millones de dólares, lo que equivale a cuatro Portezuelos", se quejó el jefe comunal.

►TE PUEDE INTERESAR:

Anabel aseguró que hay un mandato del PJ de no debatir la reforma constitucional

La piedra en el camino para reformar la Constitución estará dentro de Cambia Mendoza

Los discursos del 1 de mayo en Mendoza y sus lazos ocultos con el teatro japonés del medioevo