Mes de plomo para Cornejo y Milei, parto en el peronismo y libertarios que huelen a casta

En la vereda de enfrente está la propuesta de la Unión Cívica Radical junto con el pichettismo, Hacemos Coalición Federal. Ahí respaldan Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Julio Cobos. Lo que propusieron no sería del agrado de Milei: es lo mismo que solicitan los libertarios, pero sumándole dos aumentos semestrales más, que también se midan por el IPC.

O sea, para el mes de julio, al financiamiento con que arrancaron las universidades, el Presidente tendría que darles el 300% más. Y a fin de año, otra suba; además de la que se defina a través del Presupuesto 2025. A eso le agregaron la petición de que la plata se distribuya en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos, para lo que solicitaron modificar el artículo 58 de la ley 24.251. ¿Qué es eso? Básicamente prevenir cualquier reparto discriminatorio o discrecional que favorezca, por ejemplo a la UBA.

El peronismo pidió también por los salarios

El dictamen de mayoría es el de Unión por la Patria. Impone prácticamente lo mismo que el de la UCR, pero además pide actualizar los salarios en la paritaria docente. Los otros bloques no están de acuerdo con esto porque esa paritaria nunca se suspendió: aunque el personal aduce que los sueldos son insuficientes, la verdad es que los salarios sí han venido aumentando y por lo tanto no están tan atrasados como los gastos de funcionamiento. Debe recordarse que el presupuesto de las universidades va por un carril y la puja por los salarios por otro distinto. Es decir, el pago de sueldos no se congeló como sí se frizaron los gastos de funcionamiento.

Los mendocinos del peronismo jugaron de un modo particular. No sólo bancan ese proyecto, lo cual sería una obviedad, sino que hicieron un poco de negociación política en el medio. Liliana Paponet, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo tenían un proyecto que protegía la solvencia de los 62 rectorados nacionales a través de que se les condonara el 50% de sus tarifas de luz y gas. Cuando asomó la chance de mejorar ese presupuesto, aquel proyecto se bajó y por ahora no se tratará. De todos modos, no tenía el respaldo de todo UxP.

Milei queda frente a todo esto con dos posibilidades: pelear a través de sus diputados para que la media sanción sea lo menos "dañina" posible en términos fiscales; o bien cumplir la promesa que hizo esta semana y vetar la ley si es que sale (dijo que lo haría con cualquier propuesta que perjudique al equilibrio fiscal y haga volar el "país por los aires").

Pero no es tan simple. Sería un Milei obligado a vetar leyes en un tema que ya hizo zozobrar al gobierno un mes atrás. Más que los dos paros generales de la CGT, que no le hicieron ni cosquillas a la buena imagen presidencial, lo que sí pareció mover un poco de eje a la gestión fue la masiva marcha en favor de las universidades. Sería, primero, volver a meterse con un tema demasiado fuerte y de gran banque social; segundo, hacerlo desoyendo a uno de los tres poderes del Estado y, tercero, posiblemente tener que hacer todo aquello antes de tener, siquiera, su primera ley aprobada por el parlamento. No es un buen combo.

Como si eso fuera poco, este mismo martes, 27 de mayo, los diputados están llamados a discutir en comisiones el regreso del FONID, el incentivo docente que se instauró en la década del '90 y que Milei eliminó -de manera totalmente lícita- meses atrás: los proyectos buscan declarar ese incentivo casi como esencial y obligarían al Ejecutivo a tener que pagar sumas para salarios docentes a todos los gobernadores del país. Si le logran torcer el brazo al Ejecutivo, de más está decir que ese pago será a regañadientes.

Uno de los proyectos en ese sentido es de Cobos. Pide extender por al menos cinco años tal envío de dinero a las provincias. En la discusión podría quedar establecido un período más breve de tiempo, pero siempre buscando que el sistema regrese. En el asunto del FONID también están metidos los rectores de las universidades, porque esas casas de estudio tienen escuelas y también necesitan esos desembolsos (como pasa con los colegios de la UNCuyo en Mendoza, por ejemplo).

Según supo UNO, el FONID llega a ser el 15% de los salarios docentes en esas escuelas de la provincia.

Adenda: la oposición quiere tener poder sobre los proyectos

En la Legislatura se viene la discusión por la adenda que libera los fondos de Portezuelo del Viento. El proyecto fue presentado el 15 de mayo pasado (como anticipó UNO un día antes) y defendido esta semana por los ministros Natalio Mema y Víctor Fayad. Sólo pide un sí o un no: lo único que se vota es aceptar o rechazar el acuerdo que firmó Cornejo con Guillermo Francos y que desata las manos de los 1.023 millones de dólares.

En concreto, deja de exigir que el dinero sea para únicamente obras que generen energía hidroeléctrica y pasa a pedir solamente "obras de infraestructura que favorezcan el desarrollo" (palabras más, palabras menos). La clave en la negociación está en La Unión Mendocina y el peronismo. En algunos encuentros iniciales, esos últimos comenzaron a definir una idea.

Lo que plantearán es conocer sí o sí el plan de obras antes de darle lo que pide Cornejo. Es decir, quieren saber de qué se va a tratar concretamente el futuro del dinero antes de firmarle un sí al oficialismo. Como eso es complejo a estas alturas, ya que no está definido todavía ninguna obra en particular (y el Gobierno no ha mostrado qué hay en su famoso banco de proyectos), la alternativa que quieren plantear senadores del justicialismo es generar un compromiso:

Firmar ahora, pero que el Ejecutivo se comprometa a requerir una aprobación legislativa a cada proyecto de infraestructura que quiera hacer con esa plata. Lograría así el objetivo que se puso incluso en la época en la que se iba a hacer Portezuelo: tener poder de decisión desde la Legislatura para lo que pase con con ese capital. Sin embargo, ni el número de bancas ni las ganas del oficialismo hacen pensar que sea una alternativa demasiado viable.

El parto de mayo: nació la tercera posición peronista

El peronismo local alumbró una novedosa avenida del medio esta semana: la está armando Martín Aveiro y, a decir verdad, funciona desde hace rato, sólo que por alguna razón, por estos días decidieron dejar el silencio. Se juntaron el jueves en la sede del sindicato de trabajadores gráficos, en Capital, aunque prácticamente no lo hicieron trascender.

Estuvieron los que al parecer le darán forma a esta nueva rama y entre ellos hay nombres conocidos: la diputada y referente del massismo provincial Gabriela Lizana; el senador -surgido del riñón de Roberto Righi- Gerardo Vaquer y Gonzalo Navarro, ex responsable del Ministerio de Trabajo en la provincia. También integran al extitular de ANSES, Carlos Gallo y al ex INV, Martín Hinojosa.

Hay buen feeling con algunos gremios: estuvo la titular de ATSA, Patricia Irrutia y afirman que son "los que más lazos tienen con la CGT de los tres peronismos", haciendo mención a La Cámpora y a los intendentes. Según supo UNO, también están cercanos a al menos dos organizaciones territoriales: SOMOS y el Movimiento Evita. Y tienen entre sus dirigentes a algunos de los miembros del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina.

Quieren llevar propuestas a la Legislatura cada 15 días. Tanto sobre temas nuevos como otros que estén "olvidados", según filtran desde adentro. Energía solar y proyectos hídricos son algunos de los temas que asoman. Tienen en total tres legisladores para "arrimar" esas propuestas, aunque la idea es jugar de modo transversal con otras bancadas, juntarse.

Aseguran que no quieren ir al choque contra ninguno de los otros espacios peronistas. De hecho, el buen vínculo entre Anabel Fernández Sagasti y el tunuyanino seguiría siendo bueno, a pesar de su diferenciación.

Libertarios y demócratas, pensando en los cargos

Entre los libertarios mendocinos corre una fija: una vez que salga la Ley Bases, comenzará una ola de nombramientos de los cargos nacionales que todavía no tienen dueño en la provincia. Serían, según los cálculos que alguna vez hicieron puertas adentro, más de cincuenta. Lo dicen incluso en sectores mileistas enfrentados entre sí.

Eso abrirá una puja por los lugares que ya se vivió a principios de la gestión y que tuvo ganadores y perdedores claros: mientras Luis Petri logró sumar algunos de los cuadros técnicos más importantes, tanto en Defensa como en ANES, entre otros; a Lourdes Arrieta - la referente de Karina Milei y los Menem en Mendoza- le dieron el máximo poder en la cabeza del PAMI. Para el PD, poco y nada: uno de los lugares en el directorio del Banco Nación, que quedó para Carlos Balter.

Hay una parte del demarchismo que está trabajando cerca del PD de cara a esos desafíos. "Les estamos dando una mano; sabemos que los lugares son muchos", dijeron a este medio. En el mismo marco, hay algunas disputas que ya están abiertas: una es la de la propia Arrieta con Carlos Soloa Vacas, a quien ella misma nombró en el sistema de seguridad social de los jubilados. Por ahora, el titular Soloa Vacas sigue en su lugar.

Fue una buena semana para la diputada nacional. UNO contó días atrás que parece estar más cerca de lograr un acuerdo con el abogado Alejandro Barraza, con quien pelea por la fundación de La Libertad Avanza Mendoza. Una señal de eso es que en el sector de Barraza ya están diciendo que, salga como salga el fallo (es decir, que sea él o ella el presidente del partido), trabajarán codo a codo. El fallo saldrá esta semana.

Con quien no estaría todo igual de bien es con el diputado Gustavo Cairo, que según fuentes cercanas "apuró" su jugada en la Legislatura al armar el monobloque de LLA en Diputados. "A Lule Menem no le gustó nada, porque había que esperar unos días y él se la jugó. Probablemente tenga que ponerle otro nombre a su espacio legislativo". filtraron". El asunto es que creen que no fue algo espontáneo lo de Eduardo Menem, sino que alguien de Mendoza llamó para poner las quejas.

