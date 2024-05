Flor Destéfanis quiere que el peronismo mendocino se sostenga en la fuerza de sus intendentes

►TE PUEDE INTERESAR: Peronismo mendocino: extinguirse, esperar o reinventarse

congreso pj 2024 mayo.jpg La foto que para algunos mostró la grieta peronista porque faltaron algunos dirigentes de peso.

Para Flor Destéfanis, los intendentes peronistas deben encabezar la reconstrucción

En el programa No Tenés Cara, Flor Destéfanis fue entrevistada por Rosana Villegas y Ricardo Montacuto.

"Me tocó asumir la presidencia del partido en uno de los momentos más difíciles y ni hablar de lo que significó perder la elección nacional el año pasado sumado a la falta de legitimación de algunos de nuestros espacios políticos", reconoció la jefa comunal.

Sobre el congreso del fin de semana pasado en el que para muchos fueron notorias las ausencias de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el ex legislador Lucas Ilardo, ambos referenciados en el kirchnerismo, Destéfanis justificó: "Fue para aprobar balances de mi gestión y de la anterior, lo que se hizo por unanimidad. Y estuvieron representados todos los sectores".

Y en referencia concreta al kirchnerismo, especificó que "no estoy peleada con Anabel ni con Lucas. No estoy peleada con nadie. Ellos nos fueron porque no son congresales, pero les tiro un nombre: Helio Perviú, que es nuestro secretario administrativo. Bueno, él es del espacio que conducen Anabel y Lucas y estuvo con nosotros".

La intendenta clarificó su posición: "Formo parte de un sector que entiende que el peronismo necesita sostenerse en la fuerza de los intendentes, que son los que tienen gestión para mostrar lo que podemos hacer los peronistas cuando gobernamos. Eso queremos motrar y contagiar".

El gran desafío es que el peronismo mendocino se amigue con la gente. Estamos trabajando en la reconstrucción del partido y para ello nos sostenemos un montón en la gestión de los intendentes, sin dejar de lado la autocrítica de lo que se hizo mal para quedar tan lejos en las elecciones provinciales del año pasado

"No digo que los 7 intendentes del peronismo seamos uno solo, pero sí estamos charlando e intentando generar algo que entusiasme hacia adentro y se replique hacia afuera", agregó.

Flor Destèfanis.jpg Flor Destéfanis en el programa de Radio Nihuil, No Tenés Cara. La entrevistaron Ricardo Montacuto y Rosana Villegas.

La autocrítica de la presidenta del peronismo mendocino

La titular del peronismo aceptó que "la gente que no quiere al kirchnerismo. Me lo dicen en la calle, como también que no les gustó el último gobierno del PJ en Mendoza (el de Francisco Pérez, de 2011a 2015). Pero también veo que en nuestra provincia los ciudadanos no prefirieron ni eligieron sino que no había una alternativa que convenciera mejor".

Hace 9 años que gobierna el mismo color político en Mendoza. ¿Y qué obras grandes se han hecho aquí en los últimos 10 años?. Las escuelas están destruidas, pasa lo mismo con la salud... Los mendocinos necesitamos otras cosa

Flor volvió sobre los intendentes: "¿Cómo llegamos al mendocino que no quiere la pelea, que no quiere escuchar esto está mal, esto está mal, esto está mal. Tenemos que ver qué proponemos como peronismo. En Mendoza tenemos 18 departamentos y a 7 de ellos los gobierna el peronismo. No estamos tan lejos. Pasa que a nivel provincial no hemos sabido interpetar al mendocino".

Por último Destéfanis respondió a la pregunta de Montacuto que la interrogó: "¿Por qué no quieren a La Cámpora?

"Tengo buenísima relación, de cordialidad. Hay buenísimos dirigentes allí. Es una agrupación dentro del peronismo y en el peronismo no sobra nadie. Mi opinión- repitió- es que tenemos que fortalecernos en los intendentes. Sostenernos en el trabajo y la fuerza de ellos como no ha hecho antes".

Por otra parte la dirigente esteña dijo que los rumores sobre una candidatura a diputada nacional en las elecciones 2025 de medio término son sólo eso: rumores. "Estoy concetrada en gobernar Santa Rosa, en mi responsabilidad partidaria y en mis dos hijas", resaltó.