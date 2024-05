La trama detrás de una nueva foto que muestra la grieta del peronismo en Mendoza

Asamblea Legislativa Flor Destefanis.jpg Destéfanis puede ir por la reelección en la cúpula del PJ. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Junto a estos últimos se muestra una buena parte de los intendentes, como Matías Stevanato, de Maipú, y Fernando Ubieta, de La Paz, que fueron los dos que sonrieron para los flashes en la mañana sabatina. Junto a ellos estaba Destéfanis, que en cierto modo era la anfitriona del evento, y no estuvieron Celso Jaque, Emir Andraos, Edgardo González ni Omar Félix, aunque este último sí tenía pensado estar.

Lo que complicó que el cacique sureño viajara al Gran Mendoza fue el fallecimiento de un reconocido peronista del sur, Lucio Olmedo, al cual los Félix consideraban casi como miembro de la familia, según contaron desde el municipio. Además, Emir Félix estuvo de viaje en Buenos Aires y por eso quien asistió en representación fue el funcionario de la comuna Gustavo Valls.

► TE PUEDE INTERESAR: Sergio Salgado desde la cárcel: "Seguramente lo mío le hizo daño al peronismo"

La interna detrás del encuentro

"Un poco era una huevada; aprobar los balances y un par de cosas más. Después se ha querido vender como la megafoto del peronismo mendocino, pero todos sabemos que no es así", remarcaron desde lo que podría ser considerado el camporismo local, que no puso a ninguna de sus caras más conocidas en el lugar. Además, en realidad su sector sí estuvo representado porque hubo congresales que les responden y que estaban ahí porque son miembros de la conducción partidaria:

Fueron Juan Manuel Serrano (ex titular de Migraciones); el concejal de Godoy Cruz Martín González; y otros concejales del mismo sector: María Lourdes Sosa (Junín), Juan Manuel Villalba (Rivadavia) y Verónica Diez (San Carlos). Además, la coordinación la hizo el senador Helio Perviú, que también es cercano a la senadora nacional.

Anabel Fernández Sagasti - Senado Sagasti, junto al también senador José Mayans. Sigue siendo la mayor referente de uno de los sectores en el PJ.

El trasfondo apunta a dos escenarios importantes para el justicialismo, aunque lejanos en el tiempo todavía: las elecciones internas en octubre y el armado para las legislativas del 2025. Ahí, Unidad Ciudadana ("los de Anabel") asegura que ya tiene "leído" cuál será la jugada de sus hipotéticos rivales: que Stevanato sea el candidato a presidir el espacio (porque además es quien pica en punta pensando en la carrera a la gobernación de 2027) y que Destéfanis deje su lugar. Pero no sólo como titular del PJ, sino hasta como intendenta, ya que la idea sería que compita para diputada nacional en 2025.

"Mirá lo que es no tener gestión. Te da tiempo para todo", responden ácidamente los aludidos, que insinúan que el otro espacio está fabulando. "No hay ni una persona pensando en las listas del 2025", niegan. Sin embargo, el ruido está instalado.

De hecho, el enojo por esa supuesta estrategia está relacionado con que la concejala Débora Quiroga rompiera la bancada oficialista en el concejo santarrosino. Además, el supuesto plan también genera resquemores en un camporismo que, a diferencia de los intendentes, no parece tener cuadros tan instalados, ni tampoco un as bajo la manga -a priori- para disputar la presidencia del partido provincial.

matias stevanato.jpg Stevanato. "Pica en punta" entre las opciones del peronismo para el 2027.

"Nosotros lo que vemos es que el país está en una situación gravísima. Si nos pusiéramos a discutir temas partidarios, internos, ideológicos, que es lo que están haciendo algunos, y... la verdad es que le estaríamos fallando a la ciudadanía que confió en nosotros", lanzó uno de los caciques. Asegura que la cabeza la tienen puesta en sostener actividad y empleo.

Por lo pronto, el peronismo sigue dando señales de haber perdido ya casi definitivamente la unidad, y no queda claro cuáles serán las repercusiones a futuro de que eso les haya pasado. En la Legislatura ya perdieron a un ex aliado como José Luis Ramón -que no era peronista pero jugaba para el frente- y, al mismo tiempo, se intensifican los coqueteos con el Partido Verde.

El entusiasmo urnero, aunque aún estemos a siete meses de que comience un nuevo año electoral, ya comenzó.

► TE PUEDE INTERESAR: Sigue la escalada del dólar blue y también suben los financieros en Mendoza