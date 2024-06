Mema valoró la sintonía con la Nación para terminar obras y ratificó el apoyo de Mendoza en el Congreso

Guiños

Este mismo lunes, el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, también habló con Radio Nihuil y -palabras más palabras menos- deslizó que la liberación de fondos para obras en Mendoza respondía al aval permanente que ha mantenido Cornejo ante las iniciativas de Milei.

A su turno, Mema detalló que "todas las obras" sobre las que se acordó la continuidad fueron licitadas durante el gobierno de Mauricio Macri, excepto la reparación de los puentes sobre ruta 40, ya que se rompieron en 2020.

"Nosotros estamos en una situación diferente a la de otras provincias. En general, son obras que ya venían paralizadas y nos parece importante el compromiso de la Nación para poner dinero de forma que la Provincia no tenga que pagar trabajos que se están concretando sobre rutas nacionales", subrayó el mendocino.

Francos Cornejo Mema.jpg Francos, Cornejo y Mema durante las conversaciones que terminaron en acuerdo el viernes pasado.

El apoyo a la Ley Bases

En otro tramo de la conversación, se le preguntó a Mema sobre la gravitación que tendría un eventual triunfo de la Ley Bases en el Congreso Nacional.

Se trata de un área caliente de la política argentina, que acaba de inaugurar una semana ajetreada, básicamente porque Milei necesita mostrar músculo político y exhibir algún logro dentro de la arena legislativa.

"¿A ustedes les da lo mismo que salga o que no salga la Ley Bases?", consultó el periodista Andrés Gabrielli. La respuesta de Mema fue tajante: "No, no, no. Nosotros necesitamos que salga y estamos haciendo todo lo posible para que se apruebe".

Puntos pendientes

"La realidad es que todas estas obras -que confirmaron su avance el viernes- estaban paradas desde el año pasado; no son obras paralizadas por el actual gobierno", remarcó Mema.

La lista de trabajos que serán completados es para muchos incompleta, ya que en el Sur, por ejemplo, reclaman que se termine con un gasoducto que aliviaría la situación de miles de familias y que tiene casi todo -menos el okey de la Nación- para concluirse en breve.

"Claro que el gasoducto es importante. Ya el gobernador ha estado en contacto con el intendente de San Rafael para empaparnos en el tema, pero eso es un convenio que firmó en su momento la Secretaría de Energía con la Municipalidad de San Rafael y es la Municipalidad de San Rafael la que había llevado adelante la licitación", deslindó Mema.

El ministro de Gobierno aseveró que los contratos de las obras que la Nación prometió concluir "están vigentes". Por lo tanto, "es cuestión de que empiece a aparecer el flujo de fondos para ir retomando la obra y seguramente eso va a ir generando que las empresas que estaban virtualmente paralizadas vuelvan a convocar gente para continuar con las obras".

Se trata de emprendimientos que son intensivos en mano de obra: realizaciones vinculadas al agua y el saneamiento, la doble vía entre el Aeropuerto y Jocolí, la Variante Palmira. Además, sumó Mema, "hay intenciones de reactivar el contrato del túnel Caracoles, para que los camiones pasen por lo que antes fue el túnel del ferrocarril".

"Si todas esas obras empiezan a tener ritmo, precisarán mano de obra, más allá de que nosotros en la provincia afortunadamente hemos mantenido la actividad y ninguna empresa, por lo menos con obras provinciales, ha tenido que achicar su flujo", consideró.

El eje de la vivienda

El entrevistado enfatizó que la administración Cornejo está buscando formas de potenciar la construcción de viviendas.

"El 60% de los fondos de infraestructura locales de este año son para el Instituto Provincial de la Vivienda. Si ustedes se fijan, hemos ido finalizando varios barrios, y ahora a partir del diálogo vamos a poder terminar unas 160 o 170 casas que se había acordado hacer con la Nación y estaban paradas. Pero la gran mayoría de las viviendas que está haciendo la Provincia las está haciendo con fondos propios y esas no se han paralizado".

