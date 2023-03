María Eugenia Vidal confirmó que en Mendoza se reunirá con Suarez, Cornejo y De Marchi

En la estadía de Vidal habrá varios puntos para tocar, pero el resquebrajamiento de la coalición gobernante es uno de los que ya le tocó empezar a analizar.

“Yo vengo a pedir que sigamos todos juntos, porque todos hicimos un gran esfuerzo para llegar hasta acá conformando una sola idea política y un único equipo. Así que me gustaría mucho que mi viaje a Mendoza ayude a dar una cuota de esa paz”, dijo Vidal ante los micrófonos de Radio Nihuil este jueves. “Lo que esperamos es que se pueda dar un acuerdo, como lo logramos en Tucumán y como lo logramos en Córdoba, con Rodrigo de Loredo y Luis Juez”, agregó.

María Eugenia Vidal 22.jpg María Eugenia Vidal puso ejemplos de otras provincias donde el oficialismo "terminó acordando".

La Mendoza a la que llega es un polvorín político. Luego de que De Marchi no sólo coqueteara con armar un espacio nuevo con intendentes del PJ, sino que dijera que Alfredo Cornejo “es lo más parecido a Néstor Kirchner” que conoció, los ánimos de sus aliados están cargados en su contra. En el medio, Diario UNO anticipó que este mismo viernes habrá una convocatoria a elecciones internas en el PRO, y ahí los disidentes intentarán arrebatar el poder del partido.

Todo eso, entre rumores de una intervención que podría hacer Patricia Bullrich desde Buenos Aires –pero a pedido de referentes mendocinos- y de que, supuestamente, Horacio Rodríguez Larreta le “soltara la mano” al diputado nacional, a través de una serie de dichos en off en los que se aseguraba que estaba obligado a quedarse en el oficialismo, o que al menos el sello del PRO no se movería de allí.

A pesar de lo complejo del panorama, Vidal espera poder mejorar el conflicto con su visita, según dijo.

La confianza intacta en Provincia de Buenos Aires

Tras perder la reelección en el distrito más poblado del país, en 2019, María Eugenia Vidal dio un giro en su perfil político y decidió volver a competir en los siguientes comicios, pero ya no domiciliada en provincia, sino en CABA, y como candidata también de esa jurisdicción. Aunque le valió críticas, mantuvo esa postura y terminó ganando en 2021 por más de 20 puntos al candidato del FdT, Leandro Santoro. En el programa Primeras Voces, le consultaron por aquella decisión.

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS LA PLATA, OCTUBRE 31: La Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recibió al Gobernador electo, Axel Kicillof, para conversar sobre la transición de gobierno. Los últimos dardos de la candidata sí apuntaron a Provincia de Buenos Aires.

“Nosotros hemos entendido que, por el grado de complejidad, de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo por el conurbano, las decisiones para poder mejorarla y conducirla se tienen que tomar desde la Nación, desde la Casa Rosada”, explicó, dando a entender que ese es uno de los motivos por los que quiere ser presidenta. “Además, debe decirse que, desde 2015 hasta acá, Juntos por el Cambio sólo perdió una elección en Provincia”, ganamos las otras tres”.

Sus dichos se insertan en el intercambio que además viene manteniendo con funcionarios del actual gobernante, Axel Kicillof. Uno de los últimos videos en las redes de la precandidata es, precisamente, desde La Plata, donde arrojó cifras a la gestión del peronismo: entre otras cosas, dijo que había aumentado la planta de cargos políticos en un 140% para darle espacio a los militantes y que ella había sido la primera mandataria que se iba de su puesto sin una jubilación de privilegio.

Del otro lado la cruzaron la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, y el jefe de asesores de Kicillof, Carlos “Carli” Bianco: “Ella es la que dejó tierra arrasada, la que cerró escuelas; la de la Gestapo Sindical (en alusión a supuestos dichos de Marcelo Villegas, ex funcionario de Vidal, quien habría pronunciado sus intenciones de tener una fuerza con esas características). Ahora vino a La Plata y descubrió dónde quedaba la Gobernación”, lanzaron.

“Contra los narcos, el Estado se corrió”

Consultada sobre la problemática del narcotráfico, que parece tener su epicentro más complejo en la ciudad de Rosario, Vidal habló en Nihuil desde su experiencia gobernando otro reducto caliente como Buenos Aires. Sobre ello, dijo que el avance de las mafias, con nuevs delincuentes reclutados y una tarea complementada desde las cárceles con participación de presos en nuevos crímenes, es culpa de un Estado que se mostró insuficiente ante el conflicto.

Alfredo Cornejo-Rodolfo Suarez-María Eugenia Vidal.jpg La última visita de María Eugenia Vidal a Mendoza.

“El Estado se corrió, por eso avanzan estos mafiosos. Está pasando también en Córdoba, en Tucumán y en otros sectores del país. Y lo grave es que no se agota en el narcotráfico, porque cuando avanza el narco, avanza el delito en general: los homicidios, las guerras entre bandas, etcétera”, lanzó la precandidata. “Por eso la decisión política de acabarlos no puede ser a medias. Si la cosa no es en serio, las víctimas terminan siendo nuestros hijos”.

Días atrás, Vidal había propuesto un cambio de legislación para usar al Ejército en el combate contra ese tipo de criminales. Concretamente, lo que pidió fue retocar la Ley de Seguridad Interior y también la Ley de Defensa Nacional. Esto, porque con la normativa vigente, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en casos de “seguridad interior”, salvo que lo requiera un comité de crisis.

