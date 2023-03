El PRO rebelde hizo un pedido a la Justicia Electoral para que el demarchismo llame a elecciones internas

El plazo de la presidencia actual es el problema. Para los que quieren desalojar del poder amarillo a Álvaro Martínez -diputado nacional, ex legislador y uno de los más fuertes delfines de De Marchi-, el período se termina el 30 de marzo. Mientras que para los que resisten con el oficialismo partidario, que son el lujanino, Martínez, Sebastián Bragagnolo, concejales y siete legisladores, el tiempo todavía no se agota y esta petición no es más que otra argucia para erosionarlos políticamente.