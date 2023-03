Enojo en el PRO al saberse que será virtual el encuentro para poner fecha a las elecciones internas

De esta manera, la reunión pretende, por un lado, definir qué día tendrá lugar esa esperada carrera interna; pero por otro, también apunta a hacer una interpretación de lo que dice la Carta Orgánica respecto al mandato de autoridades partidarias. Debe recordarse que quienes están en el poder responden al demarchismo y vienen asegurando que sus plazos para manejar la fuerza están en tiempo y forma, mientras que para los disidentes, hoy más cercanos a Alfredo Cornejo que a la mayoría de sus compañeros, esos tiempos están desfasados.

alvaro martinez diputado nacional pro.jpg El diputado Álvaro Martínez es el presidente del espacio desde 2021.

Por otro lado, este 17 de marzo también se designará a dos miembros del Cosnsejo Directivo Provincial para que suscriban al acta junto al presidente, Álvaro Martínez, y también se va a designar apoderados, certificadores, y miembros de la Mesa Ejecutiva, aunque la tarea no se agota ahí, porque para los considerados “rebeldes”, también será un paso clave hacia algo que anhelan hace tiempo: la intervención desde Buenos Aires del partido.

“Hay mucho de tecnicismo jurídico, pero lo cierto es que lo que sala del viernes va a dejar todo listo para intervenir”, dijeron a UNO. En el círculo de De Marchi se muestran cautos, porque no ven que ese escenario sea tan inminente como desean los detractores. Éstos se envalentonan porque el llamado, dicen, es extemporáneo y ya está en falta. Será un tema a discutir el viernes.

► TE PUEDE INTERESAR: Las internas, las sorpresas y los nombres de familiares que dejó la presentación de listas para las PASO

Por ahora no hay nombres para conducir el PRO

Al menos no se han hecho públicos. Algo que responde, entre otras cosas, a que en realidad falta bastante para que haya un nuevo presidente en el partido. Al menos según lo cuentan desde adentro, donde explican que esos comicios van a ser recién después de las elecciones generales que tendremos mendocinos y argentinos a lo largo del año. Recién a principios de 2024 y con nuevo gobernador en Mendoza, habrá otra persona con las riendas partidarias en la mano, aunque este llamado ya irá definiendo las posibilidades.

Del otro lado ya se han marcado los nombres que están oponiéndose al lujanino: son los legisladores Pablo Priore y Enrique Thomas, la referente sanrafaelina Hebe Casado y la concejal de Ciudad Sol Salinas, entre otros. Nombres principales de esa facción que quiere pelearle el manejo del partido y, desde ahí, definir si los próximos tiempos serán de jugar dentro o fuera de Cambia Mendoza. Entre ellos es probable que esté el candidato (debe recordarse que Casado ya lo fue en 2021).

Emanuel Mendez-Alfredo Cornejo.jpg Emanuel Méndez, el único candidato del PRO que se presentará a las elecciones del 30 de abril.

Y mientras la riña sigue, el demarchismo es claro en marcar sus números: los mandatos son de dos años y Álvaro Martínez asumió en abril del 2021, con lo cual no estaría infringiendo las normas por ahora. Lo que sí le señalan desde la vereda de en frente es que, al no haber llamado -supuestamente-en tiempo y forma a la votación, sí terminará excediendo los tiempos que corresponden, y es ese el causal que quieren exponer para que los intervengan.

► TE PUEDE INTERESAR: El PRO rebelde hizo un pedido a la Justicia Electoral para que el demarchismo llame a elecciones internas

La pelea entre Tadeo García Zalazar y Álvaro Martínez

Este lunes, el último cruce en público entre De Marchi y sus socios o ex socios de Cambia Mendoza ocurrió en Twitter. La red social dio cuenta de que el diputado no mostró "músculo" político en ninguna de las siete comunas que desdoblaron elecciones, y de que la UCR no tardó más de 24 horas en facturárselo. Fue a través de un mensaje del presidente del partido a nivel doméstico, Tadeo García Zalazar:

"El PRO de Omar De Marchi no presentó candidatos en ningún departamento", puso el intendente de Godoy Cruz, lo cual es verdad. De hecho, los amarillos sólo incorporaron boleta en Tunuyán, a donde respaldan a Emanuel Méndez, un recién llegado a la política impulsado por el sector de Casado.

tuit alvaro tadeo.jpg "No queremos ser socios de tus derrotas", le dijo Martínez al intendente de Godoy Cruz.

Lo cierto es que el presidente del partido no se guardó su respuesta al ex hombre de la Franja Morada y también la subió a la red social: "Muy poco serio lo de @TadeoGZ. La soberbia les ha hecho perder aliados importantes y cometer graves errores de gestión. Es nuestra decisión no participar en los siete municipios, lo que debería preocuparte. No tirar chicanas por Twitter. No queremos ser socios de tus derrotas. ¿Está claro?", le escribió.

► TE PUEDE INTERESAR: Empresarios de Cambia Mendoza bajaron sobre la hora a un candidato porque era "mucho peronismo"