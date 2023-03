Empresarios de Cambia Mendoza bajaron sobre la hora a un candidato porque era "mucho peronismo"

Es que el empresario estaba designado para competir en el departamento de la mano de Rodolfo Vargas Arizu, Mauricio Badaloni y compañía, y hasta había sido ratificado ante la consulta de este diario el viernes por la tarde. Por eso, a los que esperaban a que se hicieran las 0 del domingo y que ya lo daban por descontado para la interna contra Néstor Majul, la decisión final de correrlo los terminó sorprendiendo.

Rodolfo Vargas Arizu y Mauricio Badaloni.jpg Se la juegan. Será la primera vez que el espacio de los empresarios tenga candidatos en elecciones del Ejecutivo. La de Maipú marcará el debut en el Gran Mendoza, además.

“Mucho peronismo”, dijeron, y adujeron que había trabajado como concejal en una de las gestiones de los hermanos Bermejo, años atrás, aunque eso no consta en ningún registro y fue negado por el propio Guerrero. Lo cierto es que el aludido no tiene muy en claro – o eso le dijo a UNO- por qué decidieron marginarlo de la contienda.

Dijo: “La verdad, yo estoy muy agradecido a Rodolfo Vargas Arizu y a Mauricio Badaloni. Me parecen excelentes personas, que tienen ganas de generar un cambio, y que me hicieron sentir muy orgulloso al pensar en mí para encarar esto. Si esta vez no se pudo, seguro que será más adelante mi participación en política, porque esto es una pasión, no es algo que se te pase de la noche a la mañana. Estoy convencido de que voy a volver a intentarlo más adelante”.

Sí es claro que Guerrero se identifica peronista y que se crió en un municipio que se ha blindado contra todos los intentos radicales que intentaron ganar allí hasta el momento. “Tengo el corazón peronista, Sí. Y he vivido toda mi vida acá, que es como una cuna del peronismo”, dice. Su padre sí fue empleado municipal durante más de 30 años.

guerrero cartel.jpg El cartel de Guerrero que preanunciaba su posible candidatura.

Quién es Guerrero, el casi candidato de los empresarios

Entre otros negocios, Guerrero tiene una empresa que fabrica estructuras de plástico como baños químicos y garitas de seguridad. A partir de ese emprendimiento y de participar en las reuniones de ADERPE, la Asociación de Empresarios del Carril Rodríguez Peña, fue que conoció a los líderes del movimiento que quiere impregnar el liberalismo económico en Cambia Mendoza y que, tras su nada mal debut en 2021, ahora apunta a ganar terreno en los departamentos.

Ese lazo fue el que lo posicionó como designado para ir a la interna contra Majul –después se supo que sería también contra el concejal Mauricio Pinti, otro radical de peso en la comuna-. El avance no era menor: se trataba de la primera vez que los miembros de Activá Mendoza se la jugarían en una elección ejecutiva y en un departamento del Gran Mendoza. Hay que hacer una demostración importante de músculo político, piensan adentro.

caredu 2 .jpg Careddú será finalmente el candidato. Es el presidente de la Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas.

Entre otras cosas, por esa convicción es que se terminó desactivando el acuerdo. El empresario fue cambiado por el mencionado Careddú y por ahora seguirá con sus actividades privadas, como el shopping que pretende inaugurar a principios de abril en Coquimbito, además de otras tareas, como la escritura de libros sobre emprendedurismo. Ya tiene dos: El Guerrero del Dinero 1 y El Guerrero del Dinero 2, en claras alusiones a su apellido y publicados bajo el sello de una editorial local.

